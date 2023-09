Ontdekking van oude voorlopers van hersencellen bij eenvoudige dieren

Onderzoekers uit Spanje en Duitsland hebben een fascinerende ontdekking gedaan bij eenvoudige dieren, placozoën genaamd, wat erop wijst dat de bouwstenen van onze hersencellen mogelijk miljarden jaren geleden zijn ontstaan. Placozoën, kleine wezens die op een zandkorrel lijken, zijn primitieve organismen die uit verschillende soorten cellen bestaan ​​en geen organen hebben. Ze leefden ongeveer 800 miljoen jaar geleden in de warme ondiepe zeeën, waar ze zich voedden met microben en algen.

De onderzoekers, onder leiding van celbioloog Sebastián Najle van het Center for Genomic Regulation, vonden gespecialiseerde cellen in placozoën die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met neuronen die voorkomen in complexere organismen. Deze cellen, bekend als peptidergische cellen, geven peptidesignalen vrij om het gedrag van placozoa te coördineren, net zoals neuronen dat bij andere dieren doen. Hoewel de placozoaire cellen nog geen volledig ontwikkelde neuronen zijn, dienen ze als een belangrijke evolutionaire opstap.

Door middel van genetische analyse en microscopische screening identificeerde het team 14 verschillende soorten peptidecellen in placozoën. De cellen delen enkele van dezelfde genen als onze eigen neuronen, maar missen bepaalde gespecialiseerde componenten die nodig zijn voor het ontvangen en genereren van elektrische signalen. In plaats daarvan gebruiken ze receptoreiwitten, GPCR's genaamd, om chemische boodschappen te ontvangen, die gebruikelijk zijn in verschillende dierlijke celtypen.

Interessant is dat deze peptide-afgevende cellen in hoge mate geconserveerd zijn in placozoa, maar afwezig zijn in andere vroege dieren zoals sponzen en kamgelei. Dit suggereert dat de evolutie van peptide-uitscheidende cellen dateert van vóór de ontwikkeling van andere neuronachtige cellen. De onderzoekers werpen ook intrigerende vragen op over de evolutionaire oorsprong van neuronen. Zijn neuronen één keer geëvolueerd en vervolgens uiteengegaan, of zijn ze meerdere keren parallel geëvolueerd?

Begrijpen hoe cellen evolueren en veranderen in de loop van de tijd is cruciaal voor het ontrafelen van het verhaal van de evolutie van het leven. Placozoën bezitten, samen met andere niet-traditionele modeldieren zoals ctenoforen en sponzen, fascinerende geheimen die wetenschappers nog maar net beginnen te ontdekken.

Bron: Cel