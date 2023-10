Microben die overleven op mineralen kunnen aanwijzingen bevatten over de geschiedenis van de aarde

By

Wetenschappers hebben een fascinerende ontdekking gedaan over oude micro-organismen, methanogenen genaamd, die licht zouden kunnen werpen op de geschiedenis van de aarde. Methanogenen zijn unieke organismen die geen zonlicht gebruiken voor energie en gevoelig zijn voor zuurstof. Ze verkrijgen hun energie door gesteenten en mineralen in hun omgeving af te breken, waarbij ze methaan produceren.

De vermindering van methaan en de toename van zuurstof in de atmosfeer van de aarde, ongeveer 2.4 miljard jaar geleden, heeft wetenschappers jarenlang voor raadsels gesteld. Co-auteur van het onderzoek, Eric Boyd, legt uit dat dit samenviel met een afname van de methanogeenpopulaties. Eén theorie suggereert dat de methanogenen te maken kregen met toenemende concurrentie om hulpbronnen van andere organismen, waardoor hun aantal afnam. Een andere theorie stelt dat veranderingen in vulkanische patronen hebben geleid tot een afname van het beschikbare nikkel, wat essentieel is voor het overleven van methanogenen.

Uit recent onderzoek is echter gebleken dat nikkelafhankelijke methanogenen kunnen overleven met veel lagere hoeveelheden nikkel dan eerder werd aangenomen. Deze micro-organismen hebben het vermogen om nikkel in zichzelf op te slaan en te accumuleren, waardoor ze kunnen overleven, zelfs in omgevingen waar nikkel schaars is.

Om dit proces te begrijpen, kweekte het team van Boyd methanogenen in verschillende hoeveelheden nikkel en observeerde hun reactie. Door de hoeveelheid geproduceerd methaan te meten, schatten ze de groei- en overlevingskansen van de methanogenen. Met behulp van spectroscopische technieken konden ze de hoeveelheid nikkel bepalen die in de cellen was opgeslagen.

De implicaties van deze studie reiken verder dan het wetenschappelijke domein. Boyd gelooft dat een dieper begrip van dit biomijnproces zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van mijnbouwtechnologieën met minder impact op het milieu. Hij benadrukt drie belangrijke aspecten van het onderzoek: de ontdekking dat cellen nikkel uit mineralen kunnen halen, het vermogen van methanogenen om te gedijen met lage nikkelconcentraties, en hun vermogen om het te accumuleren voor toekomstig gebruik.

Dit onderzoek geeft niet alleen inzicht in hoe het leven op aarde is ontstaan, maar biedt ook aanwijzingen over het creëren van een bewoonbare omgeving voor andere levensvormen. Door de mysteries van de overleving van methanogeen te ontrafelen, zijn wetenschappers een stap dichter bij het begrijpen van de eeuwenoude geschiedenis van onze planeet.

