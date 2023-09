Wetenschappers ontdekken bijna een half miljoen jaar oude houten constructies in Afrika

By

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature onthult de ontdekking van bijna een half miljoen jaar oude houten constructies in Afrika. Deze bevinding duwt het historische record van structurele houtbewerking aanzienlijk terug, aangezien voorheen de oudste voorbeelden 9,000 jaar oude platforms aan de rand van een Brits meer waren.

De boomstammen werden door een internationaal team van wetenschappers opgegraven nabij de Kalambo-watervallen in Zambia. Deze boomstammen bleken gekerfd en taps toelopend te zijn, wat duidt op opzettelijk menselijk vakmanschap. Dit is een belangrijke bevinding, omdat oude houtproducten uiterst zeldzaam zijn omdat het organische materiaal in de loop van de tijd afbreekt.

De onderzoekers geloven dat vroege mensen in Afrika hout gebruikten voor ambitieuzere creaties, zoals platforms of looppaden, naast gereedschappen zoals speren en graafstokken. Het exacte doel van deze houten constructies blijft echter onbekend.

De ouderdom van de houten artefacten werd bepaald met behulp van nieuwe dateringstechnieken die de gevangen energie in kwartskorrels meten. De onderzoekers ontdekten dat de objecten dateerden uit drie verschillende leeftijden: 487,000 jaar geleden, 390,000 jaar geleden en 324,000 jaar geleden. Deze bevindingen suggereren dat mensen duizenden generaties lang langs de rivier leefden of er periodiek naar terugkeerden.

De ontdekking van deze eeuwenoude houten constructies levert waardevolle inzichten op in de vaardigheden en capaciteiten van onze vroege voorouders. Het opzettelijke vakmanschap dat wordt gedemonstreerd bij het vormgeven van de boomstammen met bijlen en schraapgereedschap benadrukt de verfijning van hun houtbewerkingsvaardigheden.

Door deze artefacten te bewaren via foto's met een hoge resolutie, konden wetenschappers de vakmanschapsmethoden van onze vroege voorouders bestuderen en interpreteren. Deze ontdekking vergroot niet alleen onze kennis van de menselijke geschiedenis, maar benadrukt ook het belang van het documenteren en behouden van oude artefacten voor toekomstig onderzoek.

Bronnen:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Universiteit van Reading

– Universiteit van Liverpool