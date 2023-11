De ontdekking van vroege vogelvoetafdrukken werpt licht op oude migratie

By

Een baanbrekende ontdekking van 27 voetafdrukken van vogels aan de zuidkust van Australië heeft waardevolle inzichten opgeleverd in de vroege evolutie van vogels en potentiële migratiepatronen. Deze voetafdrukken dateren uit het vroege Krijt, toen Australië nog met Antarctica verbonden was, en behoren tot de oudste en meest definitief geïdentificeerde vogelsporen op het zuidelijk halfrond, naar schatting tussen de 120 en 128 miljoen jaar oud.

In tegenstelling tot veel vogelsporen en fossielen uit deze periode, die voornamelijk op het noordelijk halfrond worden gevonden, vooral in Azië, onthult deze ontdekking miljoenen jaren geleden een breed scala aan vogelsoorten op het zuidelijk halfrond nabij de Zuidpool. Deze bevinding daagt eerdere aannames uit en vergroot ons begrip van de vroege verspreiding van vogels.

De voetafdrukken, variërend in grootte van 7 tot 14 centimeter (2.75 tot 5.5 inch) breed, werden ontdekt in de Wonthaggi-formatie in de buurt van Melbourne. Deze geologische formatie markeert de scheiding van Australië en Antarctica ongeveer 100 miljoen jaar geleden. Destijds bestond de poolomgeving uit een kloofvallei met gevlochten rivieren, waar tijdens de poolwinters vriestemperaturen en maandenlange duisternis heersten.

De aanwezigheid van deze vogelsporen op meerdere stratigrafische niveaus suggereert de terugkerende verschijning van verschillende vogelsoorten, wat mogelijk duidt op seizoensvorming tijdens poolzomers. Het is aannemelijk dat deze sporen langs een trekroute zijn achtergelaten toen vogels de regio doorkruisten.

De delicate aard van vogelbeenderen en het lichte karakter van vogels zelf maken hun bewaring in het fossielenarchief ongelooflijk zeldzaam. Daarom biedt de ontdekking van deze sporen een uitzonderlijke gelegenheid om de avifauna uit het verleden te bestuderen en meer te leren.

Deze opmerkelijke vondst volgt op een eerdere ontdekking in 2013, waarbij twee 105 miljoen jaar oude vogelsporen werden gevonden in de Australische Eumeralla Formatie, waarmee de positie van Australië als belangrijke bron van vroege vogelfossielen wordt versterkt.

Terwijl de COVID-19-pandemie een vertraging in de analyse van de voetafdrukken noodzakelijk maakte, bundelde de hoofdauteur, Anthony Martin, de krachten met andere experts in paleontologie en geologie om de sporen nauwgezet te bestuderen en te interpreteren.

Dankzij baanbrekende wetenschappers als Martin en zijn collega's blijven we essentiële aanwijzingen over de antieke wereld ontdekken en krijgen we een dieper inzicht in de vroege evolutie en het gedrag van vogelsoorten. Deze ontdekking voegt een nieuw hoofdstuk toe aan ons voortdurende verhaal van de evolutie van vogels.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Hoe oud zijn de voetafdrukken van vogels die in Zuid-Australië zijn ontdekt?

De voetafdrukken van vogels die aan de zuidkust van Australië zijn gevonden, dateren uit het vroege Krijt en zijn naar schatting tussen de 120 en 128 miljoen jaar oud.

2. Waarom is deze ontdekking belangrijk?

Deze ontdekking is belangrijk omdat het waardevolle inzichten biedt in de vroege evolutie van vogels en het trekgedrag. Het daagt eerdere aannames over de verspreiding van vogels tijdens het vroege Krijt uit en vergroot ons begrip van vogelsoorten op het zuidelijk halfrond.

3. Waar zijn de voetafdrukken ontdekt?

De voetafdrukken werden gevonden in de Wonthaggi-formatie ten zuiden van Melbourne, Australië. Deze geologische formatie markeert de scheiding van Australië en Antarctica ongeveer 100 miljoen jaar geleden.

4. Wat onthullen de voetafdrukken over migratiegedrag?

De aanwezigheid van deze voetafdrukken op meerdere stratigrafische niveaus suggereert een terugkerende verschijning van vogels, wat mogelijk duidt op seizoensvorming tijdens poolzomers. Dit suggereert dat de vogels het gebied mogelijk als trekroute hebben gebruikt.

5. Waarom zijn vogelfossielen zeldzaam?

Vogelfossielen zijn zeldzaam vanwege de delicate aard van vogelbotten en de lichtgewicht structuur van vogels zelf. Het behoud van hun overblijfselen in het fossielenbestand is zeldzaam, waardoor de ontdekking van deze voetafdrukken bijzonder waardevol is voor wetenschappelijk onderzoek.