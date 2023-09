Nieuwe fossielen onthullen inzichten in de kolonisatie van land door cyanobacteriën

By

Gedetailleerde 3D-reconstructies van in Schotland ontdekte fossielen werpen licht op hoe het microbiële leven de vroege terrestrische ecosystemen beïnvloedde. De fossielen behoren tot een soort cyanobacteriën genaamd Langiella scourfieldii, die meer dan 400 miljoen jaar geleden, in het Vroeg-Devoon, bloeide tussen vroege landplanten. Volgens een studie gepubliceerd in iScience zijn deze fossielen het oudst bekende voorbeeld van de Hapalosiphonaceae-familie van cyanobacteriën die land hebben gekoloniseerd.

Cyanobacteriën, een groep oude micro-organismen, speelden een cruciale rol bij het vormgeven van het leven op aarde. Ze zijn goed gedocumenteerd in mariene rotsen, maar het begrijpen van hun kolonisatie van land is nog steeds een onderwerp van studie. Cyanobacteriën worden aangetroffen in verschillende omgevingen, waaronder oceanen, zoet water, vochtige grond en zelfs Antarctische rotsen. Ze houden zich bezig met fotosynthese, vergelijkbaar met planten, en staan ​​bekend om hun uitgebreide bloei die wateroppervlakken blauwgroen kleurt.

In het Vroeg-Devoon vervulden cyanobacteriën dezelfde ecologische functies als nu. Ze waren belangrijk voor de fotosynthese en dienden als voedselbron voor andere organismen. Deze micro-organismen zijn waarschijnlijk afkomstig uit zoetwateromgevingen en begonnen al vroeg in hun geschiedenis land te koloniseren, waarbij ze mogelijk met vroege planten concurreerden om ruimte.

De ontdekking van fossielen van Langiella scourfieldii werd mogelijk gemaakt door moderne 3D-microscopen. Er werd bevestigd dat deze fossielen, samen met die gevonden in 1959, van dezelfde soort waren. De aanwezigheid van ‘echte vertakkingen’ in deze fossielen, een kenmerkend groeipatroon van cyanobacteriën, bevestigde hun aanwezigheid in het ecosysteem van het Vroeg-Devoon.

Het Vroeg-Devoon-landschap in Aberdeenshire, waar de fossielen werden gevonden, zou er heel anders hebben uitgezien dan nu. Schotland lag dicht bij de evenaar en kende een tropisch tot subtropisch klimaat. De Rhynie Chert, de fossiele vindplaats, bestond uit zanderig vlak land met ondiepe poelen van zoet tot brak water. Door vulkanische activiteit en warmwaterbronnen leek het gebied op het hedendaagse Yellowstone National Park. De biodiversiteit concentreerde zich in deze periode voornamelijk rond vochtige rotsen in de buurt van waterpoelen, bedekt met microbiële matten bestaande uit bacteriën, algen en schimmels.

Dit onderzoek vergroot ons begrip van hoe cyanobacteriën land koloniseerden en werpt licht op de interacties tussen microbieel leven en vroege terrestrische ecosystemen.

