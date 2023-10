De ringvormige zonsverduistering vastgelegd vanuit het internationale ruimtestation

By

NASA-astronaut Jasmin Moghbeli documenteerde onlangs aan boord van het International Space Station (ISS) een ringvormige zonsverduistering. Een ringvormige zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan de zon niet volledig verduistert, waardoor er een zichtbare ring overblijft die bekend staat als de annulus. Dit biedt wetenschappers een zeldzame kans om de corona van de zon te bestuderen.

Tijdens de zonsverduistering maakte Moghbeli een foto van de maan die voor de zon langs trok, zijn schaduw of umbra wierp en een deel van het aardoppervlak gedeeltelijk verduisterde. De foto werd gemaakt toen het ISS 260 kilometer boven de Amerikaans-Canadese grens zweefde en zuidwaarts richting Texas wees.

Moghbeli arriveerde op 27 augustus bij het ISS als onderdeel van de Crew-7-missie, samen met andere astronauten van de European Space Agency (ESA), de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en Roscosmos. Ze legde de zonsverduistering vast met behulp van een unieke reeks uitdagingen die specifiek zijn voor het fotograferen van hemelverschijnselen vanuit het ISS.

Het ISS draait met hoge snelheid rond de aarde, waardoor nauwkeurige berekeningen en timing nodig zijn om gebeurtenissen zoals zonsverduisteringen nauwkeurig vast te leggen. Deze technische details benadrukken het belang van wetenschappelijke documentatie vanuit de ruimte, waardoor onderzoekers de complexiteit van hemelse gebeurtenissen kunnen bestuderen en begrijpen.

Over het geheel genomen biedt Moghbeli's foto een opmerkelijk beeld van de ringvormige zonsverduistering, en toont de schoonheid en wetenschappelijke betekenis van het observeren van hemelverschijnselen vanuit het uitkijkpunt van het Internationale Ruimtestation.

Bronnen:

– Internationaal ruimtestation (ISS): een ruimtevaartuig in een baan rond de aarde dat dient als onderzoekslaboratorium en ruimtehaven voor internationale samenwerking op het gebied van ruimteverkenning.

– NASA: de onafhankelijke instantie van de federale overheid van de Verenigde Staten, verantwoordelijk voor het civiele ruimtevaartprogramma en ruimtevaartonderzoek.

– Ringvormige zonsverduistering: een zonsverduistering waarbij de maan de zon niet volledig bedekt, waardoor een lichtgevende ring overblijft die de annulus wordt genoemd.

– NASA-astronaut Jasmin Moghbeli: een astronaut die de ringvormige zonsverduistering vanuit het ISS heeft vastgelegd.

– ESA (European Space Agency): een intergouvernementele organisatie die zich richt op ruimteverkenning en -studie.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Het Japanse agentschap dat verantwoordelijk is voor lucht- en ruimtevaartactiviteiten, inclusief satellietlanceringen en geavanceerde missies.

– Roscosmos: de Russische overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor ruimtevaartactiviteiten, inclusief de ontwikkeling en exploitatie van ruimtevaartuigen en ruimtestations.

Opmerking: het bronartikel bevat afbeeldingen en HTML-tags, die in deze samenvatting zijn verwijderd.