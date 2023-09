Nieuwe methode recycleert kunststoffen tot waardevolle oppervlakteactieve stoffen die worden gebruikt in zeep en wasmiddelen

Onderzoekers van Virginia Tech hebben een baanbrekende methode ontwikkeld om kunststoffen te upcyclen tot waardevolle chemicaliën, oppervlakteactieve stoffen genaamd, die worden gebruikt bij de productie van zeep, wasmiddelen en meer. Deze methode zou een winstgevend en milieuvriendelijk alternatief kunnen bieden voor traditionele plasticrecycling.

De sleutel tot deze ontdekking ligt in de moleculaire gelijkenis tussen polyethyleenkunststoffen en vetzuren, een chemische voorloper van zeep. Beide materialen zijn samengesteld uit lange koolstofketens, maar vetzuren hebben aan het einde van de keten een extra groep atomen. Voortbouwend op deze gelijkenis veronderstelden de onderzoekers dat het mogelijk zou moeten zijn om polyethyleen om te zetten in vetzuren en uiteindelijk zeep te produceren.

Om de lange polyethyleenketens efficiënt in kortere ketens af te breken, ontwikkelde het onderzoeksteam een ​​uniek thermolyseproces met temperatuurgradiënt. Bij dit proces werd het plastic in een speciaal gebouwde reactor op hoge temperatuur verwarmd en vervolgens snel afgekoeld. Na de thermolyse verkregen de onderzoekers ‘polyethyleen met korte keten’, ook wel wassen genoemd.

De volgende stap was het toevoegen van nog een paar belangrijke stappen, waaronder verzeping, om de was in zeep om te zetten. Met de hulp van experts die gespecialiseerd zijn in computationele modellering en economische analyse heeft het onderzoeksteam het upcyclingproces verfijnd. Het eindresultaat was 's werelds eerste zeep gemaakt van plastic.

Deze upcyclingmethode kan met name worden toegepast op zowel polyethyleen als een andere veelgebruikte kunststof, polypropyleen. Deze kunststoffen zijn te vinden in verschillende alledaagse consumentenproducten zoals verpakkingen, voedselcontainers en stoffen. Een groot voordeel van deze upcyclingtechniek is dat er gelijktijdig zowel polyethyleen als polypropyleen kan worden verwerkt, waardoor er geen aparte sortering van deze kunststoffen nodig is.

Verder stelt de methode eenvoudige eisen: plastic en warmte. Hoewel er extra ingrediënten nodig zijn om de was om te zetten in vetzuren en zeep, is de initiële transformatie van het plastic eenvoudig. Dit maakt deze upcycling-methode gemakkelijk aanpasbaar en potentieel schaalbaar voor industriële toepassingen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science en demonstreert een nieuwe route voor het upcyclen van plastic zonder de noodzaak van complexe procedures of nieuwe katalysatoren. Deze innovatieve aanpak heeft het potentieel om toekomstige creatieve ontwerpen voor upcycling-procedures te inspireren.