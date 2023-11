Nieuwe ontdekkingen onthullen verloren continenten ingebed in de jungle van Zuidoost-Azië

In een opmerkelijke wetenschappelijke doorbraak hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht eindelijk overblijfselen gevonden van een continent ter grootte van de Verenigde Staten, dat vermoedelijk de afgelopen 155 miljoen jaar verdwenen is. Deze ontdekking roept intrigerende vragen op over ons begrip van de geologische geschiedenis van de aarde en de mogelijkheid dat er nog meer verloren continenten wachten om te worden opgegraven.

Eerder wisten experts niet zeker of dit ontbrekende stuk land, genaamd Argoland, onder de oceaanbodem was gezonken, was opgegaan in een grotere landmassa, of simpelweg onopgemerkt op een onzichtbare locatie was blijven drijven. Na een uitgebreide zoektocht van zeven jaar hebben Nederlandse onderzoekers echter met succes delen van Argoland in de dichte oerwouden van Zuidoost-Azië getraceerd.

Het baanbrekende onderzoek onder leiding van dr. Eldert L. Advokaat laat zien hoe de continenten, wanneer de oceanen zijn afgesloten, in elkaar passen in een C-vormige configuratie die bekend staat als Pangea. De Tethys-oceaan, waar Argoland verdween tijdens de late Jura-periode, diende als toneel voor deze geologische gebeurtenis. Hoewel de meeste landen in de loop van de tijd van vorm veranderen als gevolg van continentale drift, was de verdwijning van Argoland uniek.

In tegenstelling tot het continent Zealandia, dat uiteindelijk zonk nadat het zich 80 miljoen jaar geleden had losgemaakt van Australië, hield het lot van Argoland waarschijnlijk verband met subductie. Subductie vindt plaats wanneer de ene tektonische plaat onder de andere schuift, waardoor de rand van de plaat in de aardmantel terechtkomt. Dit fenomeen bracht uitdagingen met zich mee bij het lokaliseren van Argoland, aangezien de typische tekenen van subductie, zoals het afschrapen en de vorming van bergen, niet duidelijk waren.

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, werden eerder fragmenten ontdekt die vermoedelijk afkomstig waren uit Argoland in Myanmar en Indonesië. Deze monsters bleken echter veel ouder te zijn dan de splitsing van Australië, wat erop wijst dat er nog een onbekende ontbrekende landmassa bestaat. De implicatie van het verdwijnen van één continent ter grootte van de VS roept vragen op over hoeveel andere continenten een soortgelijk lot hebben gedeeld.

Door hun onderzoek ontdekten Dr. Advokaat en Dr. Douwe JJ van Hinsbergen de reis van Argoland. Het viel aanvankelijk uiteen in microcontinenten en vormde kleinere oceaanbekkens die werden gekenmerkt door een dunnere maar dichtere oceanische korst. Deze fragmenten scheidden zich uiteindelijk af en dreven rond voordat ze ingebed raakten in de weelderige oerwouden van Zuidoost-Azië.

Deze baanbrekende ontdekking werpt licht op het dynamische geologische verleden van de aarde en vergroot ons begrip van Pangaea. De studie onderzoekt niet alleen hoe continenten uiteenvallen en evolueren, maar biedt ook inzicht in de groei van continenten. Terwijl we de mysteries van verloren continenten ontrafelen, heeft deze kennis het potentieel om een ​​schat aan ontdekkingen te ontsluiten op gebieden als biodiversiteit en klimaat.

Nu het laatste ontbrekende stukje van de puzzel in Argoland is gevonden, willen onderzoekers nu graag de mogelijkheid van andere verloren continenten onderzoeken. Vooral de Stille Oceaan biedt een intrigerende mogelijkheid voor verder onderzoek, waarbij potentieel ontbrekende gebieden zich schuilhouden in de berggebieden van Alaska en British Columbia.

FAQ

Wat is subductie?

Subductie is een geologisch proces waarbij de ene tektonische plaat onder de andere schuift, wat leidt tot het recyclen van de rand van de plaat in de aardmantel.

Wat is continentale drift?

Continentale drift verwijst naar de beweging en verschuiving van de continenten van de aarde in de loop van de tijd als gevolg van de beweging van tektonische platen.

Wat is Pangea?

Pangea is het supercontinent dat ongeveer 335-175 miljoen jaar geleden bestond en alle huidige continenten samenvoegde.

Wat is Zeelandia?

Zeelandia is een verzonken continent dat zich miljoenen jaren geleden heeft losgemaakt van Australië en zich grotendeels onder de Stille Zuidzee bevindt.