Een asteroïde nadert bijna: de behoefte aan planetaire verdedigingsraketten ontstaat

Tijdens een recente ontmoeting passeerde een middelgrote asteroïde binnen een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan, wat de voortdurende detectie-uitdagingen waarmee astronomen worden geconfronteerd benadrukt. Hoewel deze specifieke asteroïde geen schade aanrichtte aan onze planeet, herinnert hij ons aan de potentiële dreiging die grotere asteroïden zouden kunnen vormen als ze tot het laatste moment onopgemerkt zouden blijven. Een recente studie gepubliceerd op de arXiv preprint-server onderzoekt de vraag of we de dreiging van een asteroïde van vergelijkbare grootte op korte termijn kunnen verzachten.

De studie onderzoekt de mogelijkheid om een ​​hypothetische asteroïde vergelijkbaar met de NT2023-inslag van 1 tegen te gaan met wat onderzoekers de Pulverize It (PI) -methode hebben genoemd. Hoewel het idee misschien doet denken aan een actiefilm uit Hollywood, waarin heroïsche personages de boel redden door een naderende asteroïde te vernietigen, zou de PI-methode een haalbare oplossing kunnen zijn, gegeven de beperkte waarschuwingstijd. Hoewel het mogelijk is een asteroïde af te buigen, vergt een dergelijke techniek een aanzienlijke aanlooptijd. De focus van het onderzoek ligt op het bepalen of we een snel tegenoffensief kunnen lanceren dat de asteroïde effectief in onschadelijke stukken zou kunnen fragmenteren.

Verrassend genoeg suggereert het onderzoek dat het lanceren van een defensieraket binnen een dag haalbaar zou zijn met behulp van de bestaande lanceertechnologie als een raket al stand-by zou staan. De voorgestelde aanpak omvat het inzetten van een wolk van impactors met hoge snelheden ten opzichte van de asteroïde, waarbij een combinatie van kinetische en explosieve krachten wordt gebruikt om deze in fragmenten van niet meer dan 10 meter doorsnede te verbrijzelen. Uitgebreide hypersnelheidssimulaties laten zien dat deze methode waarschijnlijk zou resulteren in de volledige vernietiging van de asteroïde. Zelfs als de fragmentatie slechts enkele uren vóór de inslag op de aarde zou plaatsvinden, zou de resulterende puinwolk een minimaal risico voor onze planeet opleveren.

Het is echter van cruciaal belang op te merken dat de PI-methode die in het onderzoek wordt gepresenteerd in dit stadium puur theoretisch is. Het ontbreekt ons momenteel aan de noodzakelijke raketten en impactorsystemen om een ​​dergelijke verdedigingsstrategie te implementeren. Mochten we morgen een dreigende asteroïdedreiging ontdekken, dan zouden we slecht toegerust zijn om deze tegen te gaan. Hoewel de technologie om een ​​planetaire verdedigingsraket te bouwen bestaat, blijft de vraag of er voldoende motivatie en inzet is om in de ontwikkeling ervan te investeren.

FAQ:

Vraag: Wat is de Pulverize It (PI)-methode?

A: Bij de Pulverize It-methode wordt een combinatie van kinetische en explosieve impactors gebruikt om een ​​binnenkomende asteroïde in ongevaarlijke stukken te fragmenteren.

Vraag: Kunnen we binnen een dag een verdedigingsraket lanceren?

A: Op basis van de huidige lanceertechnologie zou het haalbaar zijn om binnen een dag een verdedigingsraket te lanceren als er een stand-by beschikbaar zou zijn.

Vraag: Wat gebeurt er als de asteroïdefragmentatie slechts enkele uren vóór de inslag plaatsvindt?

A: Zelfs als de asteroïde slechts enkele uren vóór de inslag uiteenvalt, zou de resulterende puinwolk een minimaal risico voor de aarde opleveren.

Vraag: Zijn er momenteel raketten of impactorsystemen beschikbaar voor een dergelijke verdedigingsstrategie?

A: Momenteel zijn er geen raketten of impactorsystemen beschikbaar voor het implementeren van de PI-methode.