Historische klimaatverschuivingen speelden een rol bij de vroege menselijke kruising

Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Science onthult dat schommelingen in het CO2-niveau in de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende veranderingen in het klimaat en de vegetatie belangrijke factoren waren die van invloed waren op het moment waarop en waar vroege menselijke soorten zich kruisten. Moderne mensen hebben een klein percentage DNA geërfd van andere mensachtige soorten zoals Neanderthalers en Denisovans.

De studie, uitgevoerd door een internationaal team van klimaatexperts en paleobiologen uit Zuid-Korea en Italië, maakte gebruik van paleo-antropologisch bewijsmateriaal, genetische gegevens en supercomputersimulaties van klimaten uit het verleden om de patronen van kruising tussen verschillende soorten te begrijpen. Ze ontdekten dat Neanderthalers en Denisovans verschillende milieuvoorkeuren hadden. Denisovans waren beter aangepast aan koude omgevingen, zoals boreale bossen en toendrazones, terwijl Neanderthalers de voorkeur gaven aan gematigde bossen en graslanden.

De onderzoekers gebruikten computersimulaties om de geografische overlap van deze verschillende habitats tijdens warme interglaciale perioden te analyseren. Ze ontdekten dat er tijdens deze perioden van overlap meer mogelijkheden waren voor ontmoetingen en interacties tussen de soorten, waardoor de kans op kruising groter werd. De simulaties kwamen ook overeen met bekende episoden van kruising die ongeveer 78,000 en 120,000 jaar geleden plaatsvonden.

Om de klimatologische factoren achter kruising verder te begrijpen, onderzochten de onderzoekers hoe de vegetatiepatronen in Eurazië de afgelopen 400,000 jaar veranderden. Ze ontdekten dat verhoogde niveaus van CO2 in de atmosfeer en milde interglaciale omstandigheden een westwaartse uitbreiding van gematigd bos naar centraal Eurazië veroorzaakten, waardoor verspreidingscorridors voor Neanderthalers naar Denisovan-gebieden ontstonden.

Een van de uitdagingen waarmee de onderzoekers werden geconfronteerd, was het inschatten van de gewenste klimatologische omstandigheden voor Denisovans, aangezien er beperkte gegevens beschikbaar zijn. Ze ontwikkelden echter nieuwe statistische hulpmiddelen om rekening te houden met bekende voorouderlijke relaties tussen menselijke soorten, waardoor ze potentiële Denisovan-habitats konden inschatten. Verrassend genoeg gaf de analyse aan dat Noord-Europa, naast Rusland en China, een geschikte omgeving voor Denisovans had kunnen zijn.

Deze studie biedt waardevolle inzichten in de relatie tussen klimaatverandering, habitatverschuivingen en menselijke genetische diversificatie. Door deze historische patronen te begrijpen, kunnen onderzoekers de genetische sporen van kruisingen in verschillende populaties verder onderzoeken en een beter begrip krijgen van onze gedeelde afkomst.

