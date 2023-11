Robotchemicus: ontsluiten van de zuurstofproductie uit Marsvuil

Terwijl de mogelijkheden van robots en kunstmatige intelligentie de grenzen van menselijke verkenning blijven herdefiniëren, heeft een doorbraak in de zuurstofproductie ons een stap dichter gebracht bij het in stand houden van leven op andere planeten. Een team van onderzoekers van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China heeft een kunstmatig intelligente robotchemicus ontwikkeld die in staat is zuurstof uit materialen van Mars te halen.

Hoewel het idee om lokale hulpbronnen te gebruiken voor ruimtemissies de afgelopen jaren aan kracht heeft gewonnen, zou het vermogen om ter plekke vitale hulpbronnen zoals zuurstof te produceren de logistieke uitdagingen van toekomstige missies aanzienlijk verminderen. De robot, die lijkt op een grote doos met een robotarm, was voorzien van Mars-meteorieten en composities die het oppervlak van Mars imiteren. Met minimale menselijke tussenkomst gebruikte de door AI aangedreven scheikundige zuur en alkali om het erts van Mars af te breken en de samenstelling ervan te analyseren.

Als een meesterkok die met beperkte ingrediënten werkt, doorzocht de robotchemicus vervolgens maar liefst 3.7 miljoen mogelijke combinaties om de optimale katalysator voor een zuurstof-evolutiereactie te vinden. Deze katalysator zou zuurstof uit water vrijmaken, een cruciaal element voor het overleven van de mens. Het hele proces, van het bereiden van het materiaal van Mars tot het testen en synthetiseren van de optimale formule, werd autonoom voltooid door de robotchemicus.

In hun onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Synthesis, schatte het team dat één vierkante meter Marsvuil met behulp van hun robotchemicus ongeveer 60 gram zuurstof per uur zou kunnen produceren. Deze nieuwe ontwikkeling vormt een aanvulling op NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), dat met succes zuurstof heeft geproduceerd uit de lucht van Mars aan boord van de Perseverance-rover.

De implicaties van deze doorbraak reiken verder dan de zuurstofproductie. Het robotische scheikundige systeem heeft het potentieel om de creatie van verschillende katalysatoren en verbindingen te ontsluiten met behulp van lokaal beschikbare middelen. Het vermogen ervan om een ​​chemisch pad te vinden naar welke doelverbinding dan ook biedt niet alleen oplossingen voor het in stand houden van het menselijk leven op Mars, maar verlegt ook de grenzen van chemische synthese in afgelegen omgevingen met beperkte hulpbronnen.

Hoewel het concept van kunstmatig intelligente robotscheikundigen die de geheimen van buitenaardse hulpbronnen ontsluiten ons dichter bij het worden van een multi-planetaire soort brengt, kunnen we de waarschuwende verhalen die in science fiction zijn ingebed niet negeren. Terwijl we aan deze spannende reis beginnen, moeten we waakzaam blijven en ervoor zorgen dat onze robotachtige metgezellen hun rol als behulpzame assistenten behouden in plaats van zich tegen ons te keren.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Waarom is het vermogen om zuurstof te produceren op Mars belangrijk?

Het produceren van zuurstof op Mars zou de noodzaak om het van de aarde te transporteren elimineren, waardoor de kosten en logistieke uitdagingen van menselijke missies naar de planeet zouden worden verminderd. Het zou ook een essentiële hulpbron vormen voor het in stand houden van de menselijke aanwezigheid op Mars door ademende lucht mogelijk te maken en mogelijk als drijfgas voor raketten te dienen.

Hoe haalt de robotchemicus zuurstof uit het vuil van Mars?

De robotchemicus analyseert het erts van Mars om de samenstelling ervan te bepalen en zoekt vervolgens naar een katalysator die een zuurstof-evolutiereactie uit water kan veroorzaken. Door het vuil van Mars af te breken en lokale hulpbronnen te gebruiken, produceert de robot autonoom zuurstof.

Wat zijn de implicaties van de capaciteiten van de robotchemicus?

Naast de productie van zuurstof opent het vermogen van de robotchemicus om chemische paden te vinden en verschillende verbindingen te creëren met behulp van lokale hulpbronnen mogelijkheden voor chemische synthese in afgelegen en beperkte omgevingen. Het zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop we het gebruik van hulpbronnen bij ruimteverkenning benaderen.

Welke andere experimenten worden er uitgevoerd om zuurstof op Mars te produceren?

De prestatie van de robotchemicus wordt aangevuld door NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), dat al met succes zuurstof uit de lucht van Mars heeft geproduceerd. Deze vooruitgang op het gebied van zuurstofproductiemiddelen draagt ​​bij aan ons begrip van het gebruik van hulpbronnen op Mars en maakt de weg vrij voor toekomstige menselijke missies naar de Rode Planeet.