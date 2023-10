Wetenschappers creëren en stabiliseren zeldzame geladen goudionen voor nieuw gebruik

Wetenschappers van Stanford University, de University of California, Berkeley en McGill University in Canada hebben met succes een zeldzame geladen variant van goud gecreëerd en gestabiliseerd, genaamd Au2+. Deze doorbraak maakt een reeks nieuwe toepassingen mogelijk voor dit intrigerende elementaire metaal.

De unieke kenmerken van goudatomen, met hun grote positieve lading, zijn te danken aan het grote aantal protonen in hun kernen. Deze krachten, gecombineerd met de effecten van de speciale relativiteitstheorie op hun versnelling, maken bepaalde rangschikkingen van elektronen waarschijnlijker dan andere. Als gevolg hiervan komt het verlies van één of drie elektronen vaker voor dan het verlies van twee.

Om de Au2+-ionen te stabiliseren, hebben de scheikundigen ze gevangen in een kristallijn materiaal, een halogenide-perovskiet genaamd, dat vaak wordt gebruikt in zonnepanelen en elektronische apparaten. De specifieke configuratie van elementen in het kristal behield de unieke toestand van de Au2+-ionen. Door een formule te gebruiken die cesiumchloridezout, Au3+-chloride, water, zoutzuur en een kleine hoeveelheid vitamine C bevat, konden de wetenschappers Au3+-ionen omzetten in Au2+ door de donatie van een elektron.

Goud staat bekend om zijn maakbaarheid en weerstand tegen chemische reacties, waardoor het een wenselijk element is voor verschillende toepassingen. Met de ontdekking van een stabiele vorm van Au2+ zal verder onderzoek zich richten op het bestuderen van de optische en elektronische kenmerken ervan. Deze kenmerken kunnen mogelijk worden gewijzigd en gebruikt op gebieden zoals elektronica.

De succesvolle synthese van het stabiele Au2+ perovskiet werd aanvankelijk door de wetenschappers verrast. Ze zijn nu echter enthousiast om de mogelijkheden van dit nieuwe materiaal te verkennen. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Chemistry.

