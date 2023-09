Waarom mitochondriaal DNA wordt doorgegeven van moeders

Een recente studie gepubliceerd in Nature Genetics heeft licht geworpen op de reden waarom mitochondriaal DNA (mtDNA) voornamelijk wordt doorgegeven van moeders op hun nakomelingen. Mitochondria, bekend als de krachtcentrales van cellen, produceren de energie die nodig is voor cellulaire functies. Dit organel is geheel gemaakt op basis van het genetische recept dat in het DNA van een moeder zit, terwijl het mtDNA van de vader geen rol speelt.

Onderzoek uitgevoerd op menselijke zaadcellen heeft vóór de bevruchting geen intact mtDNA gevonden, wat erop wijst dat mannelijk mtDNA afwezig is in de mitochondriën. De auteurs van de studie concludeerden dat menselijke spermatozoa geen mtDNA bevatten en dat het mitochondriale genoom bij zoogdieren grotendeels van de moeder wordt geërfd.

Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen is de hogere mutatiesnelheid van het mitochondriale genoom vergeleken met het nucleaire genoom. Tijdens de celdeling worden de mitochondriën willekeurig verdeeld over de dochtercellen, wat ertoe kan leiden dat sommige cellen onvoldoende mitochondriën ontvangen. Dit kan resulteren in verhoogde mutaties en splitsingen in mtDNA. Zaadcellen hebben een beperkte levensduur en moeten grote hoeveelheden energie verbruiken om een ​​eicel te bereiken voor bevruchting. De aanwezigheid van mtDNA in spermacellen zou mutaties kunnen accumuleren vanwege hun snelle energieverbruik.

Eicellen zijn daarentegen niet afhankelijk van hun eigen mitochondriën voor energie. Ze halen energie uit naburige cellen, waardoor ze gezond mtDNA kunnen behouden om door te geven aan toekomstige generaties. Dit verklaart waarom de overerving van mtDNA door de moeder veel voorkomt.

Hoewel deze studie inzicht geeft in de moederlijke overerving van mtDNA, verklaart het geen zeldzame gevallen waarin de overdracht van mtDNA van beide ouders lijkt te komen. Deze bevindingen kunnen echter helpen bij het begrijpen van vruchtbaarheidsstoornissen die via eieren of sperma kunnen worden doorgegeven. Bovendien hebben recente ontwikkelingen op het gebied van mitochondriale vervangingstherapie de geboorte mogelijk gemaakt van kinderen met DNA van drie verschillende mensen, wat het potentieel voor gerichte mutaties en genetische ziekten benadrukt. Ondanks de cruciale rol van mtDNA in het leven valt er nog veel te leren over de oorsprong en functies ervan.

Bronnen: Natuurgenetica