Alternatieve methode verkort de berekeningstijd voor absorptiespectrumsimulatie

Een alternatieve berekeningsmethode is ontwikkeld door natuurkundige Tárcius Nascimento Ramos en zijn team om de tijd die nodig is voor computersimulatie van absorptiespectra te verkorten. De methode, bekend als INDO/S (Intermediate Neglect of Differential Overlap with Spectroscopic Parameterization), biedt een efficiëntere en kosteneffectievere aanpak vergeleken met de momenteel dominante methode van de dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT).

Simulatie is een essentieel hulpmiddel bij het bestuderen van moleculen met een grote kans op het absorberen van laagenergetische fotonen. Deze moleculen hebben een breed scala aan toepassingen, waaronder microscopie met hoge resolutie, gegevensopslag en medicinale behandelingen. Het simuleren van grote moleculen vereist echter aanzienlijke rekenkracht, waarbij de verwerking vaak dagen of zelfs maanden in beslag neemt.

De INDO/S-methode, hoewel als benaderend van aard beschouwd, bleek zeer efficiënt te zijn in theoretische studies van grote moleculaire verbindingen. Door rekenintensieve berekeningen te vervangen door getabelleerde waarden afgeleid van experimentele spectroscopische gegevens, verminderde de methode de rekentijd aanzienlijk tot ongeveer vier uur op een conventionele computer.

Ramos en zijn team gebruikten de INDO/S-methode om de absorptiespectra van één en twee fotonen te bestuderen van een groot molecuul afgeleid van stilbeen. Het molecuul, bestaande uit meer dan 200 koolstof-, zuurstof- en waterstofatomen, bood unieke uitdagingen vanwege zijn flexibiliteit en vormveranderende eigenschappen.

Door de absorptiespectra van deze moleculen op microscopisch niveau te karakteriseren, ontdekten de onderzoekers dat de semi-empirische INDO/S-methode het meest geschikt was om de absorptie-eigenschappen van grote moleculen in oplossing te voorspellen. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor moleculaire ingenieurs die nieuwe verbindingen met grotere efficiëntie in verschillende toepassingen willen ontwikkelen.

Een van de belangrijkste voordelen van twee-fotonenabsorptie is de hoge ruimtelijke resolutie, waardoor het geschikt is voor microscopische beeldvorming van diepe weefsels met minimale schade aan omliggende structuren. Bovendien maakt de absorptie van twee fotonen het mogelijk nauwkeurige 3D-structuren te creëren voor gegevensopslagdoeleinden met codering met hoge dichtheid per volume.

Deze studie vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van computermodellering van absorptiespectra en opent nieuwe mogelijkheden voor computationeel onderzoek van complexe moleculaire systemen.

Bronnen:

– Het Journal of Chemische Fysica

– Agência FAPESP