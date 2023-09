AlphaMissense: een nieuw AI-model voor het voorspellen van Missense-varianten

Onderzoekers hebben een baanbrekend AI-model ontwikkeld, AlphaMissense genaamd, dat de pathogeniciteit van menselijke proteoom-brede missense-varianten op het niveau van enkele aminozuursubstitutie nauwkeurig voorspelt en karakteriseert. Dit model is een aanpassing van het zeer nauwkeurige eiwitstructureringsmodel AlphaFold (AF), met aanvullende architectonische aanpassingen.

Missense-varianten zijn genetische veranderingen die eiwitten beïnvloeden door de aminozuursequentie te veranderen. Hoewel slechts een klein percentage van deze varianten als pathogeen of goedaardig is geclassificeerd, is het nauwkeurig voorspellen van hun functies cruciaal voor het begrijpen van ziekten en het ontwikkelen van gerichte therapieën. Bestaande voorspellende modellen hebben echter beperkingen die hun effectiviteit belemmeren bij het nauwkeurig bepalen van de betekenis van deze varianten.

AlphaMissense overwint deze uitdagingen door het vermogen van AlphaFold te integreren om meerdere sequentie-uitlijningen (MSA's) te begrijpen en evolutionaire beperkingen van gerelateerde sequenties te leren. Het model is getraind met zwakke labels, zoals goedaardige varianten en hypothetische pathogene varianten, om vooroordelen over menselijke curatie te verminderen. Het presteert beter dan bestaande modellen die zijn getraind in klinische databases en laat significante verbeteringen zien in het voorspellen van de pathogeniteit binnen specifieke ziekte-geassocieerde genen.

Een van de opmerkelijke kenmerken van AlphaMissense is het vermogen om verschillen in het effect van individuele varianten binnen evolutionair beperkte domeinen vast te leggen. Het model houdt ook rekening met de eiwitstructuur en aminozuurverdelingen, waardoor voorspellingen consistent zijn met bekende biologische principes.

Om de nauwkeurigheid van AlphaMissense te valideren, voerden de onderzoekers uitgebreide tests uit op missense-varianten uit de ClinVar-database. Het model bereikte een hoog gebied onder de ontvanger-operatorcurve (auROC) en toonde superieure prestaties in vergelijking met andere modellen.

De release van AlphaMissense biedt bronnen van onschatbare waarde voor de onderzoeksgemeenschap, waaronder voorspellingen van missense-varianten, voorspellingen van pathogeniteit op genniveau en voorspellingen voor alle mogelijke missense-varianten en aminozuursubstituties. Deze middelen zullen verder onderzoek naar de functionele betekenis van missense varianten vergemakkelijken en bijdragen aan de vooruitgang in genetisch onderzoek.

Over het geheel genomen vertegenwoordigt AlphaMissense een belangrijke doorbraak in het voorspellen van missense-varianteffecten en heeft het potentieel om ons begrip van genetische ziekten te vergroten en de klinische diagnostiek en therapieën te verbeteren.

