Bijna de helft van de ijsplaten op Antarctica is de afgelopen 25 jaar gekrompen

Wetenschappers van de Universiteit van Leeds hebben een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat bijna de helft van de ijsplaten op Antarctica de afgelopen 25 jaar is gekrompen, waarbij de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is. Van de 162 ijsplaten die het continent omringen, zijn er 71 in volume afgenomen, waardoor 7.5 biljoen ton smeltwater in de oceanen terechtkomt. De ijsplaten aan de westkant van Antarctica, die zijn blootgesteld aan warm water, zijn grotendeels in omvang afgenomen, terwijl die aan de oostkant, beschermd door koud water nabij de kust, hetzelfde zijn gebleven of in volume zijn toegenomen. Dit nettoverlies aan ijs komt neer op 7.5 biljoen ton.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Advances, gebruikte meer dan 100,000 satellietradarbeelden om de gezondheid van de ijsplaten te beoordelen. Het bleek dat de westkant van Antarctica warmere watertemperaturen op de zeebodem heeft, bijna 2°C, wat warm genoeg is om het ijs erboven te smelten. Aan de andere kant ervaart de oostkant koudere zeetemperaturen.

De krimpende ijsplaten zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de mondiale oceaancirculatie, omdat ze zullen fungeren als een “transportband” die voedingsstoffen, warmte en koolstof verplaatst. Door het smelten van ijs wordt zoet water aan het zoute oceaanwater toegevoegd, waardoor het lichter wordt en langzamer zinkt, waardoor het circulatiesysteem verzwakt. Uit het onderzoek bleek ook dat bijna de helft van de ijsplaten krimpt zonder tekenen van herstel, in tegenstelling tot de verwachting dat ze cycli van krimp zouden doormaken, gevolgd door hergroei.

Dr. Benjamin Davison, de hoofdonderzoeker van het onderzoek, suggereert dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde waarschijnlijk de voornaamste oorzaak van het ijsverlies is. Als het verlies te wijten was aan natuurlijke klimaatvariaties, zouden er tekenen zijn geweest van hergroei van ijs op de westelijke ijsplaten.

IJsplaten spelen een cruciale rol bij het vertragen van de ijsstroom van gletsjers naar de oceanen. Wanneer ijsplaten zwakker worden of kleiner worden, neemt de hoeveelheid ijs die door gletsjers verloren gaat toe. Opvallend is dat het Getz-ijsplateau het grootste verlies aan ijs kende: 1.9 biljoen ton verloren tijdens de onderzoeksperiode. Het grootste deel van dit verlies was te wijten aan het smelten aan de voet van de ijsplaat, in plaats van aan het afkalven.

Hoewel de studie de gestage uitputting van ijsplaten als gevolg van smelten en afkalven benadrukt, heeft het Amery-ijsplateau aan de oostkant van Antarctica feitelijk 1.2 biljoen ton ijs gewonnen als gevolg van de koudere omgeving. Dit onderzoek biedt een basismeting om toekomstige veranderingen te volgen naarmate het klimaat blijft opwarmen.

Bronnen:

– Studie onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Leeds

– Gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Advances