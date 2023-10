De cryovulkanische komeet op weg naar de aarde: 12P/Pons-Brooks

Een enorme cryovulkanische komeet, bekend als 12P/Pons-Brooks, is momenteel op weg naar de aarde. Deze komeet, drie keer zo groot als de Mount Everest, barstte onlangs uit op 5 oktober en markeerde zijn tweede explosie in de afgelopen vier maanden.

Wat deze komeet uniek maakt, is zijn samenstelling. Volgens Dailymail bestaat 12P/Pons-Brooks uit ijs, stof en gassen, die een fenomeen creëren dat lijkt op koolzuur in een koolzuurhoudende drankfles. De vaste kern van de komeet heeft naar schatting een diameter van 18.6 km, en wanneer deze door de zon wordt verwarmd, wordt er binnenin druk opgebouwd totdat er een explosie plaatsvindt, waarbij bevroren puin vrijkomt via breuken in de schil van de kern.

Tijdens de meest recente explosie merkten waarnemers dat de coma, de gaswolk rond de kern, ‘hoorns’ leek te hebben. De exacte reden voor deze hoornachtige vorm is nog onbekend, maar experts denken dat dit te wijten kan zijn aan de eigenaardige vorm van de cryovulkanische ventilatieopening en een soort verstopping waardoor het materiaal in een uniek stromingspatroon wordt uitgestoten. Sommigen hebben het uiterlijk van de komeet zelfs vergeleken met het Millennium Falcon-ruimtevaartuig uit Star Wars.

Ondanks het angstaanjagende traject en de vorm is er geen onmiddellijke dreiging van een “diepe impact” van 12P/Pons-Brooks. De komeet zal pas in 2024 met het blote oog zichtbaar zijn en zal pas in 2095 in onze omgeving terugkeren. Als de komeet echter blijft ontploffen, kan hij de komende jaren meer aandacht trekken.

12P/Pons-Brooks is een van de twintig bekende kometen met actieve ijsvulkanen en werd voor het eerst geïdentificeerd door Jean-Louis Pons in juli 20.

Bronnen:

- Dagelijkse mail

– De New York Post

– Ruimteweerarchief