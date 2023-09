Spiegelbeelden: Onderzoekers observeren Alice Rings in het laboratorium

Onderzoekers in de VS en Finland hebben voor het eerst Alice-ringen in het laboratorium waargenomen. Alice-ringen zijn ringachtige wervels die de ladingen van monopolen die erdoorheen gaan omdraaien, geïnspireerd door het spiegelachtige portaal in Lewis Carrolls roman 'Through the Looking-Glass'. Het experiment maakte gebruik van ultrakoude atomen en zou inzicht kunnen verschaffen in fundamentele processen in de deeltjesfysica en kosmologie.

De ontdekking van het team combineerde twee onderzoekslijnen die ongeveer 35 jaar geleden ontstonden. Eén onderzoekslijn heeft betrekking op kosmische snaren, die hypothetische 1D-defecten in de ruimtetijd zijn. Deze snaren kunnen mogelijk diepgaande gevolgen hebben voor de kosmologie, omdat ze materie in antimaterie kunnen veranderen. Als er kosmische snaren bestaan, zouden ze Alice-snaren worden genoemd.

De tweede onderzoekslijn richt zich op monopolen, dit zijn unieke ladingspunten in de ruimte. Monopolen en strings kunnen geconserveerde topologische ladingen dragen, die magnetische, elektrische of quarkkleurladingen kunnen zijn. In de jaren tachtig realiseerden onderzoekers zich dat monopolen van dichtbij konden worden vervormd tot een lusachtige structuur, een Alice-ring genaamd.

Een intrigerende eigenschap van een Alice-ring is dat als een andere monopool door het midden ervan gaat, de monopool in een antideeltje verandert. Dit duidt op een gespiegeld universum waar antimaterie de materie domineert.

In 2015 vond er een doorbraak plaats toen onderzoekers een monopool creëerden in een Bose-Einstein-condensaat, een gas van rubidiumatomen dat afkoelde tot dichtbij het absolute nulpunt. De nieuwste studie combineerde experimentele technieken met simulatiemethoden om de tijdsevolutie van monopolen in een condensaat te observeren. De onderzoekers ontdekten dat monopolen vervallen tot Alice-ringen, en ze konden verschillende kenmerken van de Alice-ringen direct waarnemen terwijl de monopool evolueerde.

Deze bevindingen hebben implicaties voor ons begrip van kwantumvloeistoffen, wat erop wijst dat structuren die materie in antimaterie omzetten spontaan kunnen ontstaan ​​onder specifieke omstandigheden. De onderzoekers hopen dat hun experiment een waardevol platform kan bieden voor het verkennen van fundamentele processen in het universum.

Bron: Natuurcommunicatie

Definities:

– Alice-ringen: ringachtige wervels die de ladingen van monopolen die er doorheen gaan omdraaien, geïnspireerd door het spiegelachtige portaal in “Through the Looking-Glass”

– Monopolen: afzonderlijke ladingspunten in de ruimte

– Kosmische snaren: hypothetische 1D-defecten in de ruimtetijd met potentieel diepgaande implicaties voor de kosmologie

