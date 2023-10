Magnetische algenrobots: een duurzame oplossing voor plasticvervuiling

Plasticvervuiling is een dringend milieuprobleem geworden, waarbij het wijdverbreide gebruik ervan leidt tot enorme hoeveelheden plastic afval in aquatische omgevingen. Deze kunststoffen vallen uiteen in microplastics en nanoplastics, die door in het water levende organismen worden opgenomen en een bedreiging kunnen vormen voor hun gezondheid en ecosysteem. Om dit probleem op te lossen hebben onderzoekers van het Central European Institute of Technology (CEITEC) van de Technische Universiteit van Brno magnetische algenrobots ontwikkeld.

Het team van CEITEC versierde groene algencellen met kleine deeltjes magnetiet, waardoor magnetische algenrobots ontstonden die bestuurd kunnen worden om de meest ongrijpbare plastics uit het water te zeven. Door gebruik te maken van een extern magnetisch veld trekken deze micro-/nanodeeltjes micro- en nanoplastics aan en vangen ze deze op. De algencellen zijn biologisch afbreekbaar, gemakkelijk in massa te produceren en kosteneffectief, waardoor ze een ideaal materiaal zijn om deze kleine robots te maken.

De eerste tests hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. De magnetische algenrobots hebben met succes zowel microplastics als nanoplastics gevangen met een hoge verwijderingsefficiëntie. Zelfs na meerdere cycli van het afwassen van het opgevangen plastic, behielden de robots hun effectiviteit. Ze kunnen worden gerecycled voor verder gebruik door simpelweg een nieuwe laag magnetiet toe te voegen.

Hoewel het onderzoek zich nog in de beginfase bevindt, zijn de onderzoekers van mening dat deze magnetische algenrobots potentieel in zoutwateromgevingen kunnen worden gebruikt zonder enige impact op hun beweging. Er zijn echter verdere studies nodig om de biologische afbreekbaarheid en de langetermijneffecten van deze nanodeeltjes op het milieu te begrijpen en ervoor te zorgen dat ze niet tot toxiciteitsproblemen leiden.

Over het geheel genomen biedt de ontwikkeling van magnetische algenrobots een duurzame oplossing om plasticvervuiling in aquatische omgevingen aan te pakken. Door milieuvriendelijke materialen en magnetische controle te gebruiken, kunnen deze kleine conciërges micro- en nanoplastics effectief verwijderen, waardoor de schade aan het zeeleven en het ecosysteem wordt verminderd.

FAQ

Hoe verwijderen magnetische algenrobots micro- en nanoplastics?

Magnetische algenrobots zijn deeltjes van micro-/nanoformaat die worden gemaakt door groene algencellen te versieren met magnetiet nanodeeltjes. Deze algencellen trekken door hun negatieve elektrostatische lading micro- en nanoplastics aan, waardoor ze effectief worden opgevangen en uit het water worden verwijderd.

Kunnen magnetische algenrobots worden gerecycled?

Ja, magnetische algenrobots kunnen worden gerecycled. Nadat het plastic is opgevangen, kunnen de robots worden gewassen om de verontreinigende stoffen te verwijderen. Hoewel een kleine hoeveelheid van de magnetietcoating kan worden weggespoeld, behouden de robots hun opvangefficiëntie, zelfs na meerdere wascycli. Vervolgens kunnen ze worden bedekt met vers magnetiet en opnieuw worden gebruikt.

Zijn magnetische algenrobots milieuvriendelijk?

Ja, magnetische algenrobots zijn milieuvriendelijk. De algencellen die worden gebruikt om deze robots te maken, zijn biologisch afbreekbaar en gemakkelijk in massa te produceren. Bovendien worden de magnetietnanodeeltjes als biocompatibel beschouwd en kunnen ze aan het einde van het proces gemakkelijk worden verzameld, zodat er geen deeltjes achterblijven die het water kunnen vervuilen.

[Origineel artikel](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)