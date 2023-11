Nieuwe vergelijking voorspelt malafide golven met behulp van AI en causale analyse

Wetenschappers van de prestigieuze Universiteit van Kopenhagen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan in het voorspellen van schurkengolven, die ongewoon grote en verwoestende oceanische verschijnselen. Door gebruik te maken van een unieke combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en causale analyse hebben deze onderzoekers een revolutionaire wiskundige vergelijking ontwikkeld die schurkengolven nauwkeurig kan voorspellen.

In tegenstelling tot conventionele modellen, die afhankelijk zijn van statistische technieken, integreerde het team AI-algoritmen om hun vergelijking af te leiden. Om het AI-systeem te trainen, voeren ze enorme hoeveelheden gegevens over oceaangolven in, verzameld via een netwerk van boeien verspreid over 158 locaties over de hele wereld. Deze boeien verzamelden onvermoeibaar 24/7 gegevens gedurende een indrukwekkende periode van 700 jaar, waarbij informatie werd verzameld over meer dan een miljard golven.

Door het samengaan van AI en causale analyse konden de wetenschappers de ingewikkelde oorzaak-en-gevolg-relaties ontrafelen die inherent zijn aan malafide golfvorming, wat leidde tot de ontwikkeling van deze nieuwe vergelijking. Terwijl traditionele statistische modellen vaak moeite hebben om rekening te houden met de complexe dynamiek die bij dergelijke verschijnselen betrokken is, biedt de AI-ondersteunde aanpak een nauwkeuriger en genuanceerder inzicht.

Deze doorbraak heeft aanzienlijke gevolgen voor de maritieme veiligheid en voor industrieën die afhankelijk zijn van onze oceanen, zoals de scheepvaart, offshore-energie en visserij. Door het nauwkeurig voorspellen van schurkengolven kunnen schepen en infrastructuur potentieel catastrofale gevolgen vermijden, waardoor levens en hulpbronnen worden veiliggesteld.

Het onderzoeksteam verwacht dat hun vergelijking de efficiëntie en betrouwbaarheid van bestaande systemen voor vroegtijdige waarschuwing zal verbeteren. Bovendien opent het mogelijkheden voor verder onderzoek naar malafide golven en de onderliggende mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ​​ervan. Naarmate ons begrip van deze gigantische golven zich verdiept, kunnen we verbeterde mitigatiestrategieën ontwikkelen en kwetsbare kustgebieden en offshore-installaties beter beschermen.

FAQ:

Vraag: Wat zijn schurkengolven?

A: Rogue-golven zijn abnormaal grote en krachtige oceaangolven die een aanzienlijke bedreiging vormen voor schepen en maritieme infrastructuur.

Vraag: Hoe voorspelden de wetenschappers schurkengolven?

A: De onderzoekers gebruikten een combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en causale analyse om een ​​wiskundige vergelijking te ontwikkelen die schurkengolven nauwkeurig voorspelt.

Vraag: Wat is de betekenis van deze ontdekking?

A: Het nauwkeurig voorspellen van malafide golven kan de maritieme veiligheid vergroten en voordelen opleveren voor industrieën die afhankelijk zijn van oceanische activiteiten zoals de scheepvaart, offshore-energie en visserij.

Vraag: Hoe verzamelden de wetenschappers gegevens?

A: De wetenschappers verzamelden gegevens over oceaangolven door gebruik te maken van een netwerk van boeien verspreid over 158 locaties over de hele wereld, waarbij informatie werd verzameld over een periode van meer dan 700 jaar.