Nieuwe AI-robotchemicus ontdekt hoe zuurstof op Mars kan worden geproduceerd

Een innovatieve AI-aangedreven robotchemicus, ontwikkeld door Chinese wetenschappers, heeft een baanbrekende ontdekking gedaan die mogelijk kan helpen het menselijk leven op Mars in stand te houden. Door meteorieten op Mars te analyseren, identificeerde de robotchemicus materialen die watermoleculen kunnen afbreken in zuurstof en waterstof. Deze belangrijke bevinding, gedeeld in het tijdschrift Nature Synthesis, brengt ons een stap dichter bij de mogelijkheid om een ​​zuurstoffabriek op Mars te vestigen.

In tegenstelling tot menselijke onderzoekers die er ongeveer 2,000 jaar over zouden doen om deze doorbraak te ontdekken, voltooide de AI-robotchemicus de taak in minder dan 5 uur met behulp van een combinatie van zuur en alkali om meteorietmateriaal op te lossen en te scheiden. Dit efficiënte proces toont het voordeel van het gebruik van AI-technologie in wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Jun Jiang, de hoofdauteur van het onderzoek van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China, beschrijft dat de robotchemicus een ‘chemisch brein’ heeft. Uitgerust met een lasergebaseerd instrument genaamd Libs, analyseert de robotchemicus eerst de chemische samenstelling van ertsen op Mars. Vervolgens gebruikt het een ingebouwd werkstation om de resulterende metaalverbinding te testen, en stuurt de verzamelde gegevens naar het computationele AI-‘brein’ voor verwerking.

Een van de meest opmerkelijke aspecten van deze ontdekking is dat bewezen is dat het geteste katalysatormateriaal gestaag zuurstof produceert bij de vriestemperatuur van -37°C (-34.6°F), wat de gemiddelde temperatuur op Mars is. Met slechts 15 uur zonnestraling kan de AI-chemicus een voldoende zuurstofconcentratie genereren om de mens te laten overleven.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe ontdekte de AI-robotchemicus de materialen die water kunnen afbreken in zuurstof en waterstof?

De AI-robotchemicus onderzocht meteorieten op Mars en gebruikte een combinatie van zuur en alkali om meteorietmateriaal op te lossen en te scheiden. Door dit proces ontdekte het een chemische verbinding die water in ijsafzettingen op Mars kan ontbinden.

Hoe lang duurde het voordat de robotchemicus de taak voltooide?

De robotchemicus slaagde erin het waterafbraakproces in minder dan 5 uur te voltooien. Ter vergelijking: het zou een menselijke onderzoeker ongeveer 2,000 jaar kosten om hetzelfde resultaat te bereiken.

Bij welke temperatuur werd het katalysatormateriaal getest?

Het katalysatormateriaal werd getest bij een vriestemperatuur van -37°C (-34.6°F), de gemiddelde temperatuur op Mars.

Kan de AI-robotchemicus voldoende zuurstof produceren voor het overleven van de mens?

Ja, met slechts 15 uur zonnestraling kan de AI-chemicus een voldoende zuurstofconcentratie genereren die nodig is voor het overleven van de mens op Mars.

Bronnen:

– Origineel artikel: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Tijdschriftartikel: [Natuursynthese](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)