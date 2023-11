Onthulling van de mysterieuze schurkengolven: inzichten uit AI en oceaangegevens

By

Schurkengolven, lang beschouwd als de mythe van een zeeman, hebben eindelijk bewezen echt te zijn en kunnen uiterst destructief zijn. In 1995 trof de allereerste gemeten schurkengolf het Noorse olieplatform Draupner, wat wetenschappelijk bewijs leverde voor hun bestaan. Sindsdien hebben onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Victoria deze monsterlijke golven uitgebreid bestudeerd.

Door de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) te benutten en gegevens van meer dan 700 jaar aan golfhoogten en zeetoestanden te analyseren, hebben de onderzoekers een wiskundig model blootgelegd dat het optreden van schurkengolven kan voorspellen. Deze baanbrekende kennis heeft het potentieel om de veiligheidsmaatregelen in de scheepvaart aanzienlijk te verbeteren.

In tegenstelling tot eerdere opvattingen dat schurkengolven werden gevormd doordat de ene golf zich combineerde met de andere, ontdekten de onderzoekers dat de meest dominante oorzaak een fenomeen is dat ‘lineaire superpositie’ wordt genoemd. Dit gebeurt wanneer twee golfsystemen elkaar kruisen en elkaar versterken, waardoor enorme golven ontstaan. Deze kennis, die al eeuwen bekend is, wordt nu ondersteund door empirische gegevens.

Het door de onderzoekers ontwikkelde algoritme is een waardevol hulpmiddel voor de scheepvaart, die wereldwijd zo’n 50,000 vrachtschepen bevaart. Rederijen kunnen het algoritme gebruiken om het risico op gevaarlijke golven langs geplande routes in te schatten. Door de “perfecte” combinatie van factoren te identificeren die het risico vergroten, kunnen alternatieve routes worden gekozen om potentiële gevaren te vermijden.

Belangrijk is dat het algoritme en het onderzoek van de onderzoekers transparant en openbaar beschikbaar zijn. Door deze toegankelijkheid kunnen overheden, weerdiensten en andere geïnteresseerde partijen de kans op malafide golven effectief berekenen.

De studie benadrukt niet alleen de kracht van AI bij het ontrafelen van complexe fenomenen, maar laat ook zien hoe technologie ons begrip van natuurlijke gebeurtenissen kan vergroten. Met het vermogen om schurkengolven te voorspellen, kunnen rederijen catastrofale incidenten op zee beter voorbereiden en voorkomen. Het onderzoek markeert een mijlpaal in het beschermen van de maritieme industrie en het beschermen van mensenlevens.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat zijn malafide golven?

Schurkengolven, ook wel monstergolven genoemd, zijn extreem grote en destructieve golven die in de oceaan kunnen voorkomen. Ze zijn aanzienlijk hoger dan de omringende golven en kunnen een ernstige bedreiging vormen voor schepen en offshore-constructies.

Hoe voorspellen onderzoekers het optreden van schurkengolven?

Met behulp van kunstmatige intelligentie en het analyseren van gegevens van meer dan een miljard golven hebben onderzoekers een wiskundig model ontwikkeld dat de waarschijnlijkheid van malafide golfvorming kan voorspellen. Ze houden rekening met verschillende factoren, zoals golfhoogtes, zeetoestanden, waterdieptes en bathymetrische informatie om het risico te bepalen dat er op een specifieke locatie en op een specifieke tijd een schurkengolf tegenkomt.

Wat is de belangrijkste oorzaak van schurkengolven?

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, is de meest dominante oorzaak van schurkengolven een fenomeen dat ‘lineaire superpositie’ wordt genoemd. Dit gebeurt wanneer twee golfsystemen elkaar kruisen en elkaar versterken, waardoor abnormaal grote golven ontstaan.

Hoe kan het algoritme de scheepvaartsector ten goede komen?

Met het door de onderzoekers ontwikkelde algoritme kunnen rederijen het risico inschatten dat ze langs geplande routes met schurkenstaten te maken krijgen. Door de combinatie van factoren te identificeren die het risico vergroten, kunnen alternatieve routes worden gekozen, waardoor veiligere maritieme reizen worden gegarandeerd.

Zijn het algoritme en het onderzoek openbaar beschikbaar?

Ja, zowel het algoritme als het onderzoek zijn openbaar beschikbaar. Overheden, weerdiensten en andere geïnteresseerde partijen kunnen toegang krijgen tot het algoritme en het gebruiken om de waarschijnlijkheid te berekenen dat er op specifieke locaties en periodes malafide golven worden aangetroffen. Deze transparantie bevordert samenwerking en vooruitgang op het gebied van maritieme veiligheid.