AI-aangedreven videoanalyse kan het onderzoek naar vogelgedrag radicaal veranderen

Een student computerwetenschappen aan de Universiteit van Alberta heeft kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om de analyse van onderzoeksvideo's te verbeteren waarin het gedrag van roodvleugelmerels en hun nesten wordt bestudeerd. De videoanalyse is essentieel voor het begrijpen van de effecten van parasitisme op het gedrag van vogels. De huidige methode voor het identificeren van specifieke vogels en hun acties vereist het handmatig bekijken van uren aan videobeelden en het luisteren naar hun specifieke oproepen. Dit proces is tijdrovend en vereist expertise in de vogelbiologie.

AI-aangedreven videoanalyse heeft echter het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in het onderzoek naar vogelgedrag door de detectie van individuele vogels en hun activiteiten te automatiseren. Priscilla Adebanji, de studente die aan dit project werkte, gebruikte computer vision-tools en bewegingsdetectie-algoritmen om de onbewerkte beelden te verfijnen en de exacte tijden vast te stellen waarop de vogels hun nest bezoeken om hun kuikens te voeden, en ook of ze binnenkomen of vertrekken. Deze automatisering vermindert de tijd die nodig is om de video's te beoordelen aanzienlijk, waardoor het gegevensverzamelingsproces efficiënter wordt.

De door Adebanji ontwikkelde software behoeft nog verdere verfijning, maar de potentie is veelbelovend. Het zou niet alleen tijd en moeite kunnen besparen bij het verzamelen van gegevens voor onderzoeksdoeleinden, maar ook bredere toepassingen kunnen hebben op het gebied van de dierbiologie. De technologie zou kunnen worden toegepast op verschillende soorten en projecten, waardoor de ecologische onderzoeksmogelijkheden worden uitgebreid.

Toekomstig werk aan het programma omvat het analyseren van de duur van vogelbezoeken aan hun nesten en het bepalen van het geslacht door de analyse van vogeloproepen. Bovendien zijn onderzoekers van plan de toepasbaarheid van deze technologie op andere dieren, zoals knaagdieren, te onderzoeken.

Dit project demonstreert de uitdagingen en kansen op het gebied van computer vision en AI. Door te werken met scenario's uit de echte wereld en onbekende factoren konden onderzoekers innovatieve oplossingen ontwikkelen die kunnen worden toegepast op een reeks toepassingen, waaronder zelfrijdende voertuigen en drones.

Over het geheel genomen heeft het gebruik van AI-aangedreven videoanalyse bij onderzoek naar vogelgedrag het potentieel om gegevensverzamelingsprocessen te stroomlijnen en ecologische onderzoeksmogelijkheden te bevorderen. Dit project heeft nieuwe mogelijkheden geopend voor de betrokken student, waardoor interesse is gewekt voor een carrière in AI en hun kennis in de praktijk kan worden toegepast.

Bron: University of Alberta