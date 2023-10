Agronomen ontdekken dat hormoontherapie en zeoliet planten kunnen beschermen tegen zware metalen

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door landbouwkundigen van de RUDN Universiteit is gebleken dat het hormoon melatonine en het mineraal zeoliet de gevaarlijke effecten van zware metalen op planten kunnen helpen verzachten. De onderzoekers ontdekten dat melatonine plantencellen beschermt tegen vernietiging veroorzaakt door cadmium, terwijl zeoliet de beschikbaarheid van voedingsstoffen verhoogt en de opname van gevaarlijke metalen door de planten verhindert.

De concentratie van zware metalen, zoals cadmium, in plantenscheuten is gestaag toegenomen en vormt een risico voor zowel de landbouw als de menselijke gezondheid. Cadmium, een belangrijke vervuilende stof, komt in de bodem terecht via industrieel en landbouwafval. Het verstoort het stikstof- en koolhydraatmetabolisme in planten en beschadigt celmembranen, wat leidt tot vervuiling van landbouw- en bosbodems.

De agronomen voerden experimenten uit met bamboe als voorbeeld. Ze kweekten bamboe in grond met verschillende niveaus van cadmiumverontreiniging en besproeiden de planten met verschillende hoeveelheden melatonine en zeoliet. De resultaten toonden aan dat beide stoffen de cadmiumverontreiniging in bamboe neutraliseerden en het nutriëntengehalte van de bodem verhoogden.

De optimale dosis supplementen bleek 150 micromol melatonine en 15 gram zeoliet te zijn. Deze combinatie verbeterde het antioxidantsysteem van de planten, verminderde de schadelijke effecten van cadmium en verhoogde de beschikbaarheid van essentiële voedingsstoffen. Zeoliet immobiliseerde cadmium in de bodem, waardoor de ophoping ervan in bamboe werd verminderd, terwijl melatonine plantencellen beschermde door de permeabiliteit te reguleren en de antioxidantactiviteit te verhogen.

Over het geheel genomen tonen de bevindingen van dit onderzoek het potentieel aan van hormoontherapie en zeoliet als effectieve methoden om planten te beschermen tegen besmetting met zware metalen. Verder onderzoek is nodig om de toepassing ervan in verschillende plantensoorten en omgevingsomstandigheden te onderzoeken.

Bron:

