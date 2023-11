India's ambitieuze plan: Chandrayaan-4-missie om maanmonsters terug te sturen

By

India richt zijn blik op het zuidpoolgebied van de maan als onderdeel van zijn ambitieuze plan om monsters van de maan terug te halen. De Indian Space Research Organization (ISRO) ontwikkelt momenteel de Chandrayaan-4-missie, die uit vier modules zal bestaan, verdeeld over twee lanceringen.

De eerste stap bestaat uit het sturen van een lander en een “ascender” naar het oppervlak van de maan om monsters te verzamelen. De doellocatie voor deze verzameling bevindt zich nabij de landingsplaats van het ruimtevaartuig Chandrayaan-3, dat zich in het zuidpoolgebied van de maan bevindt. Wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in dit gebied vanwege de aanwezigheid van waterijs, dat mogelijk kan worden gebruikt voor levensondersteuning en raketbrandstof.

Zodra de monsters zijn verzameld, wordt de stijgmodule gelanceerd vanaf het oppervlak van de maan en worden de monsters overgebracht naar een terugkeermodule. Ondertussen zullen een overdrachtsmodule en de terugkeermodule in een baan om de maan blijven. Deze modules keren dan terug naar de aarde en dragen de maanmonsters veilig met zich mee.

“Deze missie is zeer ambitieus”, zegt Nilesh Desai, directeur van het Space Application Center in Ahmedabad. Verwacht wordt dat deze missie binnen de komende vijf tot zeven jaar zal worden volbracht, wat de vastberadenheid van India aantoont om nieuwe mijlpalen in de ruimteverkenning te bereiken.

FAQ:

Vraag: Wat is het doel van de Chandrayaan-4-missie?

A: De Chandrayaan-4-missie heeft tot doel maanmonsters uit het zuidpoolgebied te verzamelen en deze terug te brengen naar de aarde.

Vraag: Waarom is het zuidpoolgebied van de maan interessant voor wetenschappers?

A: Het zuidpoolgebied van de maan is van belang vanwege de overvloed aan waterijs, dat mogelijk kan worden gebruikt voor levensondersteuning en raketbrandstof.

Vraag: Wanneer zal de Chandrayaan-4-missie naar verwachting worden voltooid?

A: De missie zal naar verwachting binnen de komende vijf tot zeven jaar worden voltooid.

Bronnen: India Times (www.indiatimes.com)