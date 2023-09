Ranatec gaat signaalverwerkingshardware bouwen voor het Square Kilometre Array Observatorium

Ranatec, een dochteronderneming van de Qamcom-groep en een toonaangevende leverancier van test- en meetapparatuur voor RF- en microgolftoepassingen, is door Qamcom Research and Technology geselecteerd om de geavanceerde signaalverwerkingshardware te bouwen voor het Square Kilometre Array Observatory (SKAO). De SKAO is een intergouvernementele organisatie die werkt aan de bouw van de krachtigste radiotelescopen ter wereld in Australië en Zuid-Afrika.

De SKAO-telescopen zullen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan onderzoeken, waaronder de verkenning van het vroege heelal, de vorming van sterren en sterrenstelsels en de zoektocht naar buitenaards leven. De rol van Ranatec in het project zal bestaan ​​uit het integreren en aanvullen van een reeks belangrijke oplossingen voor de telescopen.

Deze benoeming is een belangrijke prestatie voor Ranatec, omdat het niet alleen hun expertise op het gebied van signaalbeheer demonstreert, maar ook hun positie versterkt als leverancier van kant-en-klare oplossingen voor ontwikkeling en productie. De samenwerking tussen Ranatec en Qamcom Research and Technology zal hun vermogen om ideeën en innovaties om te zetten in echte oplossingen verder vergroten.

Bengt Münter, projectmanager bij Qamcom, prees Ranatec voor hun staat van dienst in het leveren van innovatieve oplossingen en hun expertise in het vervaardigen van gespecialiseerde test- en meetapparatuur. Hij verklaarde dat de betrokkenheid van Ranatec een integraal onderdeel zou zijn van het assembleren en testen van het geavanceerde gedigitaliseerde voerontvangersysteem voor het SKAO-project.

De Qamcom SKAO-opdracht maakt deel uit van een bredere internationale samenwerking die loopt tot 2027. Qamcom is verantwoordelijk voor het integreren van componenten van andere leveranciers in het hoofdsysteem. Het project omvat ook samenwerking met Onsala Space Observatory en Chalmers University of Technology, twee toonaangevende spelers in de bouw van de SKAO-telescopen.

Ranatec beschouwt deze kans als een unieke kans op groei en een kans om samen te werken met visionaire leiders op het gebied van Zweedse technologie en ruimteonderzoek. Het bedrijf is vereerd om geselecteerd te zijn voor dit prestigieuze project en kijkt ernaar uit om bij te dragen aan het succes van het SKAO Observatorium.

