Onderzoekers van Penn State ontdekken complex bij cel-tot-celverbindingen

Onderzoekers van het Penn State College of Medicine hebben geavanceerde beeldvormingstechnieken gebruikt om de ingewikkelde werking van cellulaire verbindingen op verschillende niveaus te bestuderen. Gedreven door de observatie van ziekten kunnen deze onderzoeken mogelijk leiden tot nieuwe behandelingen voor patiënten met huidziekten, kanker, neurologische aandoeningen en andere aandoeningen.

Onder leiding van professor Andrew Kowalczyk richt het team zich op zeldzame huidziekten als context voor het onderzoeken van cellulaire adhesie. Het vermogen van cellen om zich te verbinden en weefsels te vormen is cruciaal voor de normale weefsel- en orgaanfunctie. Het team van Kowalczyk, bestaande uit postdoctorale wetenschappers, afgestudeerde studenten, personeel, docenten en internationale medewerkers, combineert hun expertise op het gebied van live cell imaging en machine/deep learning om de mysteries van celcontacten te ontrafelen.

Een van hun recente ontdekkingen betreft het bestuderen van desmosomen, vitale cellulaire adhesiestructuren die voorkomen in organen zoals de huid en het hart. De onderzoekers onthulden een complexe formatie tussen desmosomen en het endoplasmatisch reticulum (ER), een vliezig systeem in cellen dat betrokken is bij de vouwing en het transport van eiwitten. Deze onverwachte bevinding was gebaseerd op de waarnemingen van zeldzame huidziekten.

Het team gebruikte geavanceerde beeldvormingstechnieken, waaronder fluorescerende labeling en live-celbeeldvorming, om het ER-desmosoomcomplex te visualiseren. Ze werkten ook samen met Janelia Research Campus om gefocusseerde ionenbundel scanning-elektronenmicroscopie (FIB-SEM) toe te passen voor een 3D-opstelling met hoge resolutie van het complex.

Machine learning speelde een belangrijke rol in het onderzoek, waardoor beeldherstel en segmentatie van de microscopiegegevens mogelijk was. Deze technologie versnelde de beeldverwerking en maakte gedetailleerde weergaven van de ER-desmosome-associatie.

Voorlopig bewijs suggereert dat het ER-desmosoomcomplex kan functioneren als een stresssensor en reageert op verstoringen van cel-celcontacten. Er worden verdere onderzoeken uitgevoerd om te onderzoeken hoe dit structurele complex cellen in staat stelt te reageren op mechanische stimuli.

Dit onderzoek werpt niet alleen licht op de fundamentele biologie van cellulaire verbindingen, maar benadrukt ook het potentieel voor medische innovaties in de toekomst. Door experts uit meerdere wetenschappelijke disciplines samen te brengen, loopt Penn State College of Medicine voorop bij het blootleggen van de fijne kneepjes van het leven op verschillende schaalniveaus.

Bronnen:

– Penn State College of Medicine

– Natuurcelbiologie