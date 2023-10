Bulk-akoestische resonatoren maken nauwkeurige meting van akoestische energie mogelijk

Onderzoekers van de Harvard University en Purdue University hebben een strategie ontwikkeld om siliciumvacatures in bulk akoestische resonatoren gemaakt van 4H siliciumcarbide (SiC) te controleren en uit te lezen. Deze resonatoren, die akoestische golven versterken of filteren, hebben verschillende toepassingen, waaronder RF-telecommunicatie en kwantumtechnologieën. Het nauwkeurig meten van de akoestische energie die daarin in de loop van de tijd is opgeslagen, was echter een uitdaging. De strategie van de onderzoekers omvat het afstemmen van de frequenties die worden geabsorbeerd of versterkt door defecten in de resonator. Ze gebruikten een apparaat genaamd een laterale boventoon bulk akoestische resonator (LOBAR), gemaakt van 4H SiC, om de spin-akoestische controle van siliciumvacatures aan te tonen. Ze voerden een frequentiespectrumanalyse uit en gebruikten optische uitlezing om de resonantiemodus van het apparaat te visualiseren. De niet-invasieve meting maakt een nauwkeurige karakterisering van de akoestische eigenschappen van micro-elektromechanische systemen mogelijk. Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor het vervaardigen van betrouwbare en hoogwaardige signaalverwerkingsapparaten.

Bron: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)