Een voorproefje van de nieuwe antennes van de volgende generatie Very Large Array

Het National Radio Astronomy Observatory (NRAO) heeft een prototype van een radiotelescoopantenne onthuld voor de aankomende Very Large Array (ngVLA) van de volgende generatie. De onthulling vond plaats tijdens een workshop in het Max Planck Instituut voor Wiskunde in de Wetenschappen in Leipzig, Duitsland.

Het prototype bestaat uit een schotel van 18 meter lang, bestaande uit 76 individuele aluminium panelen. Dankzij het unieke ontwerp van de schotel is hij bestand tegen extreme omstandigheden zoals temperatuurveranderingen, wind en zwaartekracht, terwijl hij zijn precieze vorm behoudt. Het bestaat uit 724 stukken die bij elkaar worden gehouden met 2,500 schroeven en weegt 43 ton. Het ontwerp kan eenvoudig worden getransporteerd en gemonteerd op verschillende locaties wereldwijd.

De onthulling komt nadat de Associated Universities, Inc. (AUI) een subsidie ​​van $ 21 miljoen heeft ontvangen van de National Science Foundation (NSF) om het ontwerp van de ngVLA te verbeteren. Bovendien ontving mtex-antennetechnologie, het bedrijf achter het prototype, een subsidie ​​van $ 1 miljoen van de New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) voor de ontwikkeling van een nieuwe faciliteit in Albuquerque.

De ngVLA zal de huidige Jansky Very Large Array (VLA) in Socorro, New Mexico vervangen. Het zal bestaan ​​uit 244 schotels van elk 18 meter, en zal tien maal de gevoeligheid hebben van zijn voorganger. De bouw van de ngVLA zal naar verwachting in 10 beginnen, met voorlopige observaties gepland voor 2026 en volledige wetenschappelijke activiteiten vanaf 2029.

De belangrijkste wetenschappelijke doelstellingen van de ngVLA omvatten het bestuderen van exoplaneten ter grootte van de aarde, astrobiologie en astrochemie van exoplanetaire systemen, de vorming en evolutie van vroege sterrenstelsels, galactische centrumpulsars en superzware zwarte gaten.

De Jansky VLA, bekend van zijn verschijning in de film ‘Contact’, heeft sinds zijn inauguratie in 1980 een belangrijke geschiedenis in baanbrekend radioastronomieonderzoek. Het heeft bijgedragen aan de studie van verschillende hemellichamen en verschijnselen, waaronder ijs op Mercurius, supermassief zwart gaten, microquasars, Einstein-ringen, gammaflitsen, supernova's en talloze sterren en planeten in het hele universum.

Bron: Universe Today