Expansiemicroscopie: bevordering van de resolutie van lichtmicroscopen

Microscopen die gebruik maken van glazen lenzen en licht zijn al eeuwenlang een hoeksteen van laboratoriumonderzoek. Hoewel er krachtigere apparaten zoals elektronenmicroscopen bestaan, maken hun hoge kosten en onderhoudsvereisten ze voor de meeste laboratoria onpraktisch. Als gevolg hiervan zijn confocale microscopen, die licht en lenzen gebruiken om objecten te vergroten, voor veel onderzoekers de beste optie. Deze microscopen hebben echter te maken met beperkingen als het gaat om het oplossen van objecten die dicht bij de golflengte van het gebruikte licht liggen, wat leidt tot beeldvervorming door diffractie.

Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen vallen binnen dit bereik, wat een uitdaging vormt voor microbiologen en pathologen die deze willen bestuderen en diagnosticeren. Om deze obstakels te overwinnen is de afgelopen acht jaar de techniek van expansiemicroscopie ontstaan, waardoor onderzoekers de resolutie van conventionele microscopen kunnen verbeteren door de omvang van de waargenomen microben te vergroten.

Expansiemicroscopie maakt gebruik van een polyelektrolythydrogel om monsters te expanderen. Deze gels zijn zeer absorberend en zwellen wanneer water wordt toegevoegd. De monsters, inclusief specifieke biomoleculen zoals eiwitten, worden aan deze gelmatrix verankerd. Terwijl de gel opzwelt, worden de monsters tot viervoudig uitgezet, waardoor de vervorming veroorzaakt door diffractie wordt geëlimineerd.

Expansiemicroscopie stuit echter op moeilijkheden bij het garanderen van een uniforme expansie van monsters. De aanwezigheid van celwanden in veel microben belemmert de expansie, samen met de behoefte aan specifieke verankeringsstappen voor elk biomolecuul, waardoor het proces arbeidsintensief en beperkend wordt in termen van monstertypen die kunnen worden uitgebreid.

In juni 2023 ontwikkelde een team van biotechonderzoekers onder leiding van Yongxin Zhao van de Carnegie Mellon University een nieuw expansiemicroscopieplatform genaamd µMagnify. Dit platform maakte gebruik van een hydrogel die biomoleculen universeel door de gelmatrix bindt, wat resulteert in een meer uniforme expansie van monsters en een uitbreiding van het bereik van organismen en weefsels die kunnen worden waargenomen. Niettemin bleven er twee uitdagingen bestaan: het celwandprobleem en het vermogen om specifieke structuren te labelen en te identificeren.

Om het celwandprobleem aan te pakken, combineerden de onderzoekers warmtebehandeling met een cocktail van celwandverterende enzymen, waardoor een succesvolle uitbreiding van een verscheidenheid aan pathogenen en geïnfecteerde weefsels werd bereikt, waaronder robuuste bacteriële en schimmelbiofilms.

De andere uitdaging betreft het labelen van eiwitten om sleutelstructuren of eiwitten in de te observeren cellen te identificeren. Fluorescerende labeling wordt vaak gebruikt, maar maakt traditioneel slechts een beperkt aantal kleuren mogelijk vanwege overlappende golflengten. Het team van Zhao ontwikkelde echter een spoel-en-herhaal-aanpak, waardoor meerdere etiketteringsrondes in één monster mogelijk zijn. Dit, gecombineerd met de verbeterde beelduitbreiding, maakt de visualisatie van meerdere eiwitinteracties en -structuren in 3D mogelijk.

Het µMagnify-systeem biedt een kosteneffectieve en eenvoudige oplossing om de kracht en veelzijdigheid van bestaande confocale microscopen te vergroten. Met een geschatte kostprijs van 10 dollar per monster kunnen laboratoria over de hele wereld deze techniek toepassen. In regio's met beperkte hulpbronnen en een hoge prevalentie van microbiële pathogenen, zoals Sub-Sahara Afrika en Zuidoost-Azië, heeft het systeem een ​​groot potentieel. De onderzoekers ontwikkelden zelfs een virtual reality-programma genaamd ExMicroVR voor de visualisatie van gegevens, waardoor gezamenlijk onderzoek tussen meerdere onderzoekers op hetzelfde monster mogelijk werd gemaakt.

