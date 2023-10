Nieuwe technologie kan de lichtvervuiling verminderen en een helder zicht op de nachtelijke hemel herstellen

By

Er is een nieuwe straatlantaarntechnologie ontwikkeld die het probleem van lichtvervuiling zou kunnen helpen verlichten en astronomen een helder zicht op de nachtelijke hemel zou kunnen geven. Lichtvervuiling, veroorzaakt door het wijdverbreide gebruik van heldere LED-lampen, vormt een groeiende bedreiging voor astronomische observatoria over de hele wereld. Deze energiezuinige LED-lampen verbruiken minder elektriciteit dan traditionele gloeilampen, maar zijn veel helderder, waardoor de lucht intenser gaat gloeien wanneer ze in steden worden geïnstalleerd.

Als gevolg hiervan zien veel observatoria die ooit in donkere, afgelegen gebieden waren gevestigd, nu minder sterren vanwege de overmatige lichtverstrooiing door de atmosfeer van de aarde. Dit probleem heeft de vooruitgang in de telescooptechnologie tenietgedaan. Uit een recent onderzoek is gebleken dat sterren met een gemiddelde snelheid van 10% per jaar uit de hemel verdwijnen.

De Duitse startup StealthTransit heeft onlangs een mogelijke oplossing voor dit probleem getest. De technologie van het bedrijf, de DarkSkyProtector genaamd, bestaat uit drie componenten: een apparaat dat LED-lampen op een onmerkbare frequentie laat flikkeren, een GPS-ontvanger en een speciaal ontworpen telescoopcamerasluiter die synchroon met de LED-lampen kan knipperen. Door de sluiter alleen te openen tijdens de korte momenten waarop de LED-verlichting is uitgeschakeld, kan de technologie ongewenste luchtgloed in astronomische beelden aanzienlijk verminderen.

Experimenten uitgevoerd bij een observatorium in het Kaukasusgebergte in Rusland hebben aangetoond dat de DarkSkyProtector de luchtgloed in beelden met maar liefst 94% kon verminderen. Deze technologie heeft het potentieel om alle soorten verlichting astronomievriendelijk te maken, inclusief buitenreclame en binnenverlichting. Het kan licht uit nabijgelegen steden en dorpen filteren, maar ook uit het observatorium zelf.

StealthTransit verklaarde dat de meeste bestaande LED-lampen knipperend kunnen werken, en dat nieuwe lampen die speciaal zijn ontworpen om de nachtelijke hemel te beschermen niet duurder zouden zijn dan de huidige LED-technologie. Het enige kostbare onderdeel van het systeem is de lichtgewicht en wendbare telescoopsluiter, die ongeveer 150 keer per seconde moet knipperen. Het bedrijf hoopt deze technologie in de nabije toekomst beschikbaar te maken voor grotere telescopen.

Hoewel het zich nog in de prototypefase bevindt, streeft StealthTransit ernaar om binnen de komende vijf tot zeven jaar een commercieel levensvatbaar product te hebben voor de beste telescopen ter wereld.

