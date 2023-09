Verbergt er zich een negende planeet in ons zonnestelsel?

Er is intrigerend bewijsmateriaal naar voren gekomen voor het bestaan ​​van een negende planeet in ons zonnestelsel, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in The Astronomical Journal. Het artikel onderzoekt de eigenaardige banen van objecten in de verre Kuipergordel, een schijfvormig gebied voorbij Neptunus waar dwergplaneten en talloze Trans-Neptuniaanse objecten (TNO's) voorkomen. Hoewel er eerdere beweringen zijn gedaan over het bestaan ​​van een negende planeet, gebaseerd op observaties van TNO's zoals Sedna, presenteert dit nieuwe onderzoek een ander perspectief.

De studie suggereert dat de zeer excentrische en langwerpige baan van Sedna, naast de hellende banen van andere TNO's, kan worden verklaard door de aanwezigheid van een planeet ter grootte van de aarde. Computersimulaties geven aan dat deze hypothetische planeet 1.5 tot 3 keer de massa van de aarde zou moeten hebben en zich op 250 tot 500 keer de afstand tussen de aarde en de zon zou moeten bevinden. Zijn baan zou ook 30° hellen ten opzichte van het vlak van het zonnestelsel, een fenomeen dat het ‘Kuipergordelplaneet-scenario’ wordt genoemd.

De ontdekking van een planeet ter grootte van de aarde in het buitenste zonnestelsel zou diepgaande gevolgen hebben voor de planetaire wetenschap. Het zou een herevaluatie van de definitie van een planeet vereisen, waardoor mogelijk een nieuwe klasse van planeten zou ontstaan. Bovendien zouden theorieën over de vorming van het zonnestelsel en de ontwikkeling van planeten moeten worden herzien.

De theorie kan worden getest door te zoeken naar een cluster van TNO's op ongeveer 150 keer de afstand tussen de aarde en de zon. De detectie van dergelijke objecten zou dienen als bewijs voor het bestaan ​​van de negende planeet. Zelfs de ontdekking van een paar nieuwe TNO's zou een revolutie teweeg kunnen brengen in ons begrip van de oorsprong van het zonnestelsel.

Concluderend: de mogelijkheid van een negende planeet in ons zonnestelsel biedt een opwindende mogelijkheid voor verdere verkenning en herevaluatie van onze kennis van de buitenste regionen van onze hemelse omgeving.

