Nieuwe aanpak: Chinese wetenschappers ontwikkelen robotachtige AI-chemicus om zuurstof op Mars te extraheren

By

NASA's Perseverance-rover heeft onlangs geschiedenis geschreven door met succes zuurstof te extraheren uit CO2 in de atmosfeer van Mars, maar Chinese wetenschappers kiezen voor een andere aanpak om de uitdaging van de zuurstofvoorziening aan te pakken. In een baanbrekend artikel gepubliceerd in Nature Synthesis ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China een geautomatiseerd systeem dat zonne-energie gebruikt om zuurstof uit Marswater te produceren.

Hoewel elektrolyse op aarde een veelgebruikte methode is om zuurstof uit water te halen door er een elektrische stroom doorheen te laten lopen, stelt Mars unieke uitdagingen vanwege de verschillende omstandigheden. De Chinese wetenschappers proberen katalysatoren in te zetten om deze hindernis te overwinnen. De zoektocht naar de juiste katalysatoren op Mars is echter geen kleine opgave, aangezien er meer dan drie miljoen potentiële opties beschikbaar zijn.

Om dit probleem aan te pakken heeft het onderzoeksteam een ​​volledig geautomatiseerd, robotachtig AI-systeem ontwikkeld dat het hele proces zonder menselijke tussenkomst kan uitvoeren. Dit systeem maakt gebruik van monsters van meteorieten op Mars als grondstof voor de analyse en synthese van potentiële katalysatoren, optimalisatie en testen. Door gebruik te maken van robotica en AI hebben de onderzoekers het proces aanzienlijk versneld, wat mensen naar schatting 2,000 jaar zou hebben gekost om te voltooien met behulp van traditionele methoden van vallen en opstaan.

Het gebruik van robotchemie voor buitenaardse verkenning is niet nieuw. Eerder onderzoek heeft het succes van autonome robots aangetoond bij het aanpakken van complexe chemische ruimtes. In een opmerkelijke studie uit 2020 gingen onderzoekers met een mobiele robot op zoek naar verbeterde fotokatalysatoren voor waterstofproductie uit water.

In deze proof of concept-studie leverde het geautomatiseerde systeem met succes een uitzonderlijke katalysator op die uit verschillende metalen bestond. De katalysator toonde effectiviteit aan bij het katalyseren van de zuurstofontwikkelingsreactie en kon werken bij de typische oppervlaktetemperatuur op Mars.

Deze doorbraak in geautomatiseerde materiaalontdekking en -synthese biedt een enorm potentieel voor de toekomst van de verkenning van Mars. De onderzoekers voorzien dat het gevestigde protocol en systeem niet alleen de extractie van zuurstof kunnen bevorderen, maar ook de synthese van chemicaliën voor de bezetting en verkenning van buitenaardse planeten.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Hoe heeft NASA's Perseverance-rover zuurstof uit Mars gehaald?

A: NASA's Perseverance-rover haalde zuurstof uit CO2 in de atmosfeer van Mars met behulp van een complex proces.

Vraag: Hoe benaderen Chinese wetenschappers de uitdaging van het winnen van zuurstof op Mars?

A: Chinese wetenschappers ontwikkelen een geautomatiseerd systeem dat zonne-energie gebruikt om zuurstof uit Marswater te produceren, waarbij ze katalysatoren gebruiken om de uitdagingen van de omstandigheden op Mars het hoofd te bieden.

Vraag: Waarom is het vinden van de juiste katalysator op Mars een grote uitdaging?

A: Mars biedt meer dan drie miljoen potentiële katalysatoropties, waardoor het voor mensen onpraktisch is om ze handmatig te doorzoeken vanwege de communicatievertraging tussen Mars en de aarde.