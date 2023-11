De toekomst van Mars-verkenning: zuurstof uit water halen

Wetenschappers in China hebben een baanbrekende ontdekking gedaan die een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de toekomstige verkenning van de ruimte. Een team van onderzoekers van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China in Hefei heeft een door AI aangedreven robotchemicus ontwikkeld die in staat is zuurstof uit water op Mars te halen. Deze opmerkelijke prestatie zou mogelijk een duurzame bron van ademende lucht kunnen bieden voor toekomstige bemande missies naar de rode planeet.

Er is vastgesteld dat Mars, hoewel het een aanzienlijke hoeveelheid zuurstof in zijn atmosfeer mist, over overvloedige watervoorraden beschikt, meestal in de vorm van ijs. De Chinese wetenschappers probeerden een manier te vinden om dit water te benutten en om te zetten in zuurstofmoleculen zonder dat er extra materialen van de aarde nodig waren. Door een machine learning-model te gebruiken, identificeerde de robotchemicus een geschikte katalysator die een zuurstofproducerende chemische reactie op Mars zou kunnen veroorzaken.

Om de katalysator te bepalen analyseerde de robotchemicus meteorieten van Mars en andere hemellichamen met een samenstelling die vergelijkbaar is met die van het oppervlak van Mars. Door middel van laserscannen detecteerde het verschillende elementen, waaronder ijzer, nikkel, calcium, magnesium, aluminium en mangaan. Op basis van deze bevindingen concludeerde het algoritme dat er meer dan 3.7 miljoen moleculen zouden kunnen worden geproduceerd om water af te breken en zuurstof vrij te geven op Mars. Interessant is dat de gekozen katalysator in staat is te werken bij temperaturen zo laag als -37 graden Celsius, wat de ijskoude omstandigheden op Mars weerspiegelt.

Een van de belangrijkste voordelen van deze doorbraak is de afhankelijkheid van de hulpbronnen van Mars. De katalysator bestaat volledig uit elementen die in de meteorieten voorkomen, waardoor astronauten hun eigen zuurstof of materialen niet meer hoeven te vervoeren om deze te produceren. Bovendien is de efficiëntie van de door AI aangedreven robotchemicus verbazingwekkend. Het leverde binnen slechts zes weken wetenschappelijke resultaten op, een prestatie waar een menselijke onderzoeker naar schatting 2,000 jaar over zou hebben gedaan.

Deze nieuwste ontwikkeling vormt een aanvulling op de voortdurende inspanningen van NASA om Mars te verkennen. Het MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) van het Amerikaanse bureau heeft de succesvolle productie van zuurstof uit de koolstofdioxide-zware lucht van Mars aangetoond. Het integreren van deze technologieën zou de duurzaamheid van toekomstige missies kunnen vergroten door astronauten te voorzien van een continue toevoer van zuurstof.

Terwijl de mensheid haar zinnen zet op Mars en ervan droomt daar een permanente menselijke aanwezigheid te vestigen, bieden innovaties zoals de robotchemicus hoop op een zelfvoorzienende toekomst in de ruimteverkenning. Met de medewerking van internationale wetenschappers en ruimtevaartorganisaties worden de mogelijkheden om naar het onbekende te reizen met elke baanbrekende ontdekking veelbelovender.

FAQ

Wat is het doel van het extraheren van zuurstof uit water op Mars?

De winning van zuurstof uit water op Mars is cruciaal voor het in stand houden van het menselijk leven tijdens toekomstige bemande missies naar de rode planeet. Zuurstof dient als ademende luchttoevoer voor astronauten en kan ook worden gebruikt als raketbrandstof.

Hoe haalt de robotchemicus zuurstof uit het water van Mars?

De robotchemicus gebruikt een door AI aangedreven machine learning-model om een ​​katalysator te identificeren die een zuurstofproducerende chemische reactie kan veroorzaken. Door water af te breken in zijn waterstof- en zuurstofmoleculen, kan ademende lucht worden gecreëerd.

Waarom is deze ontdekking belangrijk voor de verkenning van Mars?

Deze ontdekking is belangrijk omdat het de noodzaak voor astronauten elimineert om hun eigen zuurstof of materialen te vervoeren om deze te produceren. Door gebruik te maken van de hulpbronnen die op Mars direct beschikbaar zijn, kunnen toekomstige missies zelfvoorzienend worden en de afhankelijkheid van de aarde verminderen.

Hoe vormt deze ontwikkeling een aanvulling op de inspanningen van NASA?

NASA's MOXIE-experiment heeft al aangetoond dat het mogelijk is zuurstof te produceren uit de koolstofdioxide-zware lucht van Mars. Het integreren van deze technologie met het vermogen van de robotchemicus om zuurstof uit water te halen, zou de duurzaamheid van toekomstige Mars-missies kunnen vergroten.