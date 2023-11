Nieuwe inzichten over het lot van dwergstelsels in de Melkweg

By

Recente bevindingen betwisten het al lang bestaande idee dat dwergstelsels rond de Melkweg oude satellieten zijn die miljarden jaren meegaan. Een baanbrekend onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens van ESA's Gaia-satelliet suggereert dat de meeste dwergstelsels relatief snel nadat ze de halo van de Melkweg zijn binnengegaan daadwerkelijk kunnen worden vernietigd.

Traditioneel werd aangenomen dat de dwergstelsels rondom de Melkweg aanzienlijke hoeveelheden donkere materie bevatten, waardoor ze werden beschermd tegen de getijdenkrachten die worden veroorzaakt door de zwaartekracht van ons sterrenstelsel. Deze aanname was gebaseerd op de waarneming van grote snelheidsverschillen tussen de sterren in deze dwergstelsels, toegeschreven aan de invloed van donkere materie.

De nieuwste Gaia-gegevens schetsen echter een ander beeld. Astronomen van het Observatorium van Parijs – PSL, CNRS en het Leibniz Instituut voor Astrofysica Potsdam hebben een nieuw begrip van de dynamiek van dwergstelsels ontrafeld. Ze legden een verband vast tussen de orbitale energie en het binnendringen van de halo, waardoor ze de relatieve leeftijden van dwergstelsels konden bepalen. Het is intrigerend dat dwergstelsels met hogere orbitale energieën, wat erop wijst dat ze recenter zijn gearriveerd, vaker voorkomen dan sterrenstelsels met lagere energieën.

De implicaties van deze ontdekking zijn aanzienlijk. De overvloed aan dwergstelsels die relatief recent de halo zijn binnengekomen, suggereert dat ze buiten de halo zijn ontstaan. Het is bekend dat deze nabijgelegen dwergstelsels aanzienlijke hoeveelheden neutraal gas bevatten, dat ze uiteindelijk verliezen bij een botsing met het hete gas dat aanwezig is in de galactische halo. Deze gewelddadige interactie veroorzaakt schokken en turbulentie die de dwergstelsels fundamenteel transformeren.

De transformatie van gasrijke, door rotatie gedomineerde sterrenstelsels naar gasvrije systemen leidt tot een onbalans tussen hun zwaartekrachtversnelling en de snelheden van hun sterren. Als gevolg daarvan raken de dwergstelsels uit evenwicht, wat de eerdere aannames over hun stabiliteit ter discussie stelt. Paradoxaal genoeg wordt de rol van donkere materie onzeker. Als donkere materie al overvloedig aanwezig was geweest bij de dwergen, zou dit hun transformatie in sterrenstelsels met willekeurige stellaire bewegingen hebben voorkomen.

Deze bevindingen roepen tot nadenken stemmende vragen op voor toekomstig onderzoek. Het ontbreken van evenwicht brengt uitdagingen met zich mee bij het schatten van de dynamische massa en het gehalte aan donkere materie van dwergen in de Melkweg. Bovendien vereist het begrijpen van de prevalentie van dwergstelsels die uit evenwicht zijn het onderzoeken van alternatieve modellen en het bedenken van observaties om onderscheid te maken tussen verschillende verklaringen.

FAQ:

Wat is een dwergstelsel?

Een dwergstelsel is een klein type sterrenstelsel dat minder sterren, gas en stof bevat in vergelijking met grotere sterrenstelsels zoals de Melkweg. Ze worden vaak aangetroffen in de buurt van grotere sterrenstelsels.

Wat is donkere materie?

Donkere materie is een hypothetische vorm van materie die geen interactie heeft met licht of andere vormen van elektromagnetische straling. Er wordt aangenomen dat het bestaat op basis van de zwaartekrachteffecten op zichtbare materie. Aangenomen wordt dat donkere materie een aanzienlijk deel van de totale massa in het universum voor zijn rekening neemt.

Welke invloed heeft de aanwezigheid van donkere materie op dwergstelsels?

Traditioneel werd gedacht dat donkere materie een cruciale rol speelde bij het stabiliseren van dwergstelsels en hen beschermde tegen getijdenkrachten veroorzaakt door grotere sterrenstelsels. De ontdekking van dwergstelsels die buiten evenwicht zijn, trekt deze veronderstelling echter in twijfel en roept vragen op over de relatie tussen donkere materie en de dynamiek van deze systemen.