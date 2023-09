Wetenschappers ontdekken een gen dat de groei van wortelharen stimuleert

Onderzoekers van de Washington State University hebben een gen geïdentificeerd genaamd 'BUZZ' dat een cruciale rol speelt bij de groei van wortelharen in planten. Wortelharen, die zich anders ontwikkelen dan andere typen plantencellen, zijn belangrijk voor de opname van voedingsstoffen en wateropname. De studie suggereert ook dat het gen mogelijk betrokken is bij de manier waarop planten nitraten lokaliseren en gebruiken, een essentiële bron van stikstof voor de plantengroei.

De ontwikkeling van wortelharen vindt plaats in twee fasen: bepaling van het lot van de cel en groei. Epidermale cellen kunnen typische epidermale cellen worden of differentiëren tot wortelhaarcellen. Tijdens de ontwikkeling vormt zich een uitstulping op de typisch parenchymateuze epidermale cel, die zich later door de puntgroei uitbreidt. Zodra de puntgroei een constante snelheid bereikt, stopt de rest van de epidermale cel met groeien.

De onderzoekers ontdekten dat het BUZZ-gen zowel de snelheid van de wortelgroei als de laterale wortelinitiatie reguleert als reactie op de concentratie van nitraten in de omringende grond. Ze ontdekten dat het gen op lage niveaus tot expressie komt en nog nooit eerder is gedocumenteerd, waardoor het een uitdaging is om het te vinden. Begrijpen hoe planten de opname en signalering van nitraat controleren, is echter cruciaal voor het verbeteren van de efficiëntie van het stikstofgebruik in de landbouw en de algehele stikstofcyclus.

Het BUZZ-gen wordt geactiveerd als reactie op nitraat, ureum en ammoniak, waardoor wortels stikstof in de grond kunnen lokaliseren. Zelfs als de nitraatvoorraad overvloedig is, leidt het verlies van het gen tot een foeragerend wortelfenotype. Deze gevoelige en strak gereguleerde reactie geeft de betekenis aan van het BUZZ-gen voor het vermogen van de plant om nitraat efficiënt te vinden en te gebruiken.

Het identificeren van het gen in een modelgrassoort als Brachypodium distachyon zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor landbouwproducten zoals tarwe, rijst, maïs en gerst. Deze gewassen zijn essentieel voor de mondiale voedselproductie, en het verbeteren van hun vermogen om nitraat te verwerven en te gebruiken zou een substantiële impact kunnen hebben.

Met de ontdekking van het BUZZ-gen en zijn rol in de wortelhaargroei en de opname van voedingsstoffen, onderzoeken wetenschappers nu hoe planten dit gen gebruiken om de ontwikkeling van nitraat en wortelstelsel te moduleren. De bevindingen bieden waardevolle inzichten in de mechanismen die ten grondslag liggen aan plantengroei en bieden potentieel voor het verbeteren van landbouwpraktijken en duurzaamheid.

