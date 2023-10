De krimp van Mercurius: nieuw inzicht in de geologische activiteit van de planeet

By

Planetaire wetenschappers zijn zich er al lang van bewust dat Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat, de afgelopen miljarden jaren is gekrompen. Nieuw onderzoek gepubliceerd in Nature Geoscience biedt nieuw inzicht in de voortdurende krimp en geologische activiteit van de planeet.

Het binnenste van Mercurius is geleidelijk afgekoeld, waardoor het volume is afgenomen. Als gevolg hiervan ontwikkelt het oppervlak van de planeet 'stuwfouten', waarbij een stuk terrein over aangrenzend terrein wordt geduwd, vergelijkbaar met rimpels die zich vormen op een ouder wordende appel. De steile hellingen, of kilometershoge hellingen, op het oppervlak van Mercurius vormen het bewijs van deze krimp.

De ouderdom van het oppervlak van Mercurius kan worden bepaald door de dichtheid van inslagkraters te tellen. De steile rotsen, die vrij oud zijn, geven aan dat ze al ongeveer 3 miljard jaar op hun plaats liggen. De vraag bleef echter of deze steile hellingen vandaag de dag nog steeds actief zijn of dat ze al lang niet meer bewegen.

Uit het onderzoek bleek dat veel steile hellingen in geologisch recente tijden zijn blijven bewegen, ook al zijn ze miljarden jaren geleden ontstaan. Deze ontdekking werd gedaan toen een Ph.D. De student merkte kleine breuken op, bekend als ‘grabens’, die meeliften op de uitgerekte bovenoppervlakken van sommige steile hellingen. Deze grijpers suggereren dat de korst is verbogen toen deze over aangrenzend terrein werd geduwd, waardoor het oppervlak barstte.

De grabens zijn relatief kleine elementen, minder dan 1 km breed en minder dan 100 meter diep, wat aangeeft dat ze jonger zijn dan de oude bouwwerken waarop ze zitten. Gebaseerd op de mate van vervaging veroorzaakt door impact-tuinieren, wordt geschat dat de meerderheid van de grijpers minder dan 300 miljoen jaar oud is, wat wijst op recente bewegingen.

De studie identificeerde 48 grote gelobde steile hellingen met bevestigde grijpers en nog eens 244 steile hellingen met waarschijnlijke grijpers. Deze bevindingen zullen verder worden bevestigd door het beeldvormingssysteem van de BepiColombo-missie, een gezamenlijke Europees/Japanse missie die in 2026 in een baan om Mercurius zal draaien.

De maan, die ook afkoeling en inkrimping heeft ondergaan, levert aanvullend bewijs voor recente geologische activiteit. Analyse van maanbevingen geregistreerd door seismometers die door Apollo-missies op het maanoppervlak zijn achtergelaten, toont aan dat maanbevingen geclusterd zijn nabij gelobde steile hellingen. Gedetailleerde beelden van het oppervlak van de Maan vanuit een baan om de aarde laten sporen zien die zijn gemaakt door rotsblokken die langs steile hellingen naar beneden stuiteren, wat wijst op recente aardbevingen.

Hoewel de BepiColombo-missie geen seismische gegevens zal opleveren, kunnen de gedetailleerde beelden rotssporen onthullen die dienen als aanvullend bewijs van recente aardbevingen op Mercurius. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de voortdurende geologische activiteit en krimp van Mercurius, waardoor wetenschappers een beter inzicht krijgen in de evolutie van de planeet over miljarden jaren.

Bronnen:

– Natuur Geowetenschappen (tijdschrift)

– Het gesprek (artikel)