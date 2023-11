Zout: op smaak brengen of niet? Een frisse kijk op het bereiden van biefstuk

By

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, suggereert een natuurkundige die voedselschrijver is geworden, George Vekinis, dat zout nooit op een biefstuk mag worden gedaan voordat het wordt gebakken. Hij stelt dat het osmotische vermogen van zout te veel vocht uit het vlees kan halen, wat resulteert in een taaie en oneetbare textuur. Vekinis raadt ook af om biefstuk rechtstreeks uit de koelkast te bereiden en pleit voor een pre-magnetronstap om het vlees te verwarmen voordat het wordt gebakken.

Volgens Vekinis is de beste manier om biefstuk te bereiden, het één tot twee minuten in de magnetron te zetten, afhankelijk van de dikte, en het vervolgens snel op hoog vuur te bakken. Het doel is om een ​​lichte reactie op het oppervlak te bereiken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de interne temperatuur minimaal 55-60 graden Celsius bereikt. Door deze methode behoudt de biefstuk zijn sappigheid en smaak.

Vekinis benadrukt dat medium-rare de ideale gaarheid is voor een biefstuk. Dit resulteert in een licht rood centrum met een aangebraden en gekookte buitenkant. Hoewel hij erkent dat het toevoegen van een kleine hoeveelheid olie aan de pan, zelfs bij pannen met antiaanbaklaag, een persoonlijke voorkeur is, pleit hij niet voor het gebruik van zout als smaakmaker.

Deze onconventionele opvattingen dagen de aanbevelingen uit van veel beroemde chef-koks, zoals Gordon Ramsay en Jamie Oliver, die promoten dat steaks royaal met zout worden gekruid voordat ze worden gekookt. Het perspectief van Vekinis biedt een frisse kijk op de wetenschap van het koken van biefstuk, en zijn inzichten worden gedetailleerd beschreven in zijn recente boek Physics in the Kitchen, waarin hij ingaat op de wetenschappelijke principes achter verschillende voedselfenomenen.

