Vulkanische activiteit op het Russische schiereiland Kamtsjatka

Medio oktober 2023 werden naburige vulkanen op het Russische schiereiland Kamtsjatka uitbarstend gezien via een beeld vastgelegd door de Operational Land Imager (OLI) op Landsat 8. Het beeld toont de stratovulkaan Klyuchevskoy, de hoogste actieve vulkaan in Eurazië, die een kleine vulkaan uitstraalt. een pluim van gas, stoom en as naar het noordoosten. De heldere kegelvorm van de berg en zijn opstijgende pluim werpen schaduwen op de omringende sneeuw, waardoor een gevoel van driedimensionaliteit ontstaat.

Eerder in juni 2023 meldde het Kamtsjatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) het begin van Stromboliaanse uitbarstingen bij Klyuchevskoy. In juli werd een nieuwe lavastroom gedetecteerd op de zuidoostflank. De vulkaan bleef explosieve uitbarstingen ervaren, waardoor verschillende hoeveelheden as de atmosfeer in werden gestuurd. De kleurcode van de luchtvaart werd soms verhoogd naar oranje vanwege de as- en gasuitstoot. In de aanloop naar de beeldopname nam de activiteit in Klyuchevskoy toe, met toegenomen lavastromen en gloeiende materialen die tot 300 meter boven de kraterrand schoten.

Een andere vulkaan, Bezymianny, stootte gedurende deze tijd ook een vulkanische pluim uit. Door een cloudbank is het echter lastiger om onderscheid te maken in beeld. Op 16 oktober observeerde KVERT een toename van de activiteit bij Bezymianny, waaronder puinlawines en as die ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de vulkaan werd geblazen.

Het schiereiland Kamtsjatka staat bekend om zijn vulkanische activiteit en herbergt meer dan 300 vulkanen. Het Klyuchevskaya-gebergte, afgebeeld in de afbeelding, is bijzonder gevoelig voor geologisch drama. Een foto van een astronaut, genomen vanuit het Internationale Ruimtestation, had ook tekenen vastgelegd van recente uitbarstingen van zowel de Klyuchevskoy- als de Bezymianny-vulkanen.

Bron: afbeelding van NASA Earth Observatory door Wanmei Liang, met behulp van Landsat-gegevens van de US Geological Survey. Verhaal van Lindsey Doermann.