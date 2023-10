NASA's James Webb-ruimtetelescoop maakt beelden van Jet Stream op Jupiter

In juli 2022 gebruikte NASA's James Webb Space Telescope (JWST) zijn NIRCam (Near-Infrared Camera) om verbluffende infraroodbeelden vast te leggen van Jupiter, de grootste planeet in het zonnestelsel. Binnen deze beelden deden wetenschappers een verbazingwekkende ontdekking: een straalstroom op de noordelijke breedtegraden, net boven de evenaar van Jupiter en boven de wolkentoppen. Deze straalstroom strekt zich uit over 4,800 kilometer (3,000 mijl) en bereikt snelheden van 515 kilometer per uur (320 mijl per uur), waardoor hij ruim twee keer zo snel is als een orkaan van categorie 5 op aarde.

Deze onverwachte bevinding verraste de onderzoekers die bij het onderzoek betrokken waren. Dr. Ricardo Hueso, de hoofdauteur en docent aan de Universiteit van Baskenland in Spanje, uitte zijn verbazing en stelde dat de voorheen wazige nevelen in de atmosfeer van Jupiter nu verschijnen als duidelijke kenmerken die samen met de snelle rotatie van de planeet kunnen worden gevolgd.

De hoge snelheid van de straalstroom wordt toegeschreven aan het Coriolis-effect, dat ervoor zorgt dat planetaire lichamen sneller ronddraaien aan hun evenaars. Terwijl de aarde met ongeveer 1,600 kilometer per uur (1,000 mijl per uur) rond haar evenaar draait, ervaart de evenaar van Jupiter snelheden van ongeveer 43,000 kilometer per uur (28,273 mijl per uur). Deze extreme snelheden dragen bij aan de rotatieperiode van Jupiter van 9 uur en 50 minuten op de evenaar en resulteren in de krachtige windstormen in zijn enorme wolken.

Het onderzoeksteam vertrouwde op gegevens van JWST om de grote hoogten van Jupiter te observeren, terwijl NASA's Hubble-ruimtetelescoop observaties van lagere hoogten leverde. Door windsnelheden op verschillende hoogten te analyseren, bekend als windschering, stelden de onderzoekers vast dat de snelheid van de jetstream afnam naarmate de hoogte in de atmosfeer van Jupiter afnam. Een paar kilometer onder de straalstroom werden windsnelheden gemeten van 362 kilometer per uur (225 mijl per uur) en 402 kilometer per uur (250 mijl per uur).

De equatoriale stratosfeer van Jupiter vertoont een complex maar herhaalbaar patroon van winden en temperaturen. Dr. Leigh Fletcher, co-auteur van de studie en hoogleraar planetaire wetenschappen aan de Universiteit van Leicester, suggereert dat de nieuw ontdekte jetstream mogelijk verband houdt met dit oscillerende patroon. Toekomstige waarnemingen zullen deze theorie helpen testen en licht werpen op de variabiliteit van de jetstream in de komende jaren.

Dit is niet de eerste keer dat straalstromen op Jupiter worden waargenomen. Begin 2010 ontdekte NASA's Cassini-ruimtevaartuig soortgelijke activiteit net boven de evenaar van de gasreus, met geschatte snelheden van 523 kilometer per uur (325 mijl per uur).

Naast de jetstream onthulden de door JWST vastgelegde beelden ook de zwakke ringen van Jupiter, de noordelijke en zuidelijke aurorae, en twee van zijn kleinere manen, Amalthea en Adrastea. De ringen van Jupiter werden voor het eerst ontdekt door NASA's Voyager 1-ruimtevaartuig in 1979, en er wordt aangenomen dat ze zijn ontstaan ​​door meteoroïde inslagen op een van de manen van Jupiter. Net als bij de aarde genereert het enorme magnetische veld van Jupiter zijn aurorae, die 20,000 keer sterker zijn dan het magnetische veld van de aarde. De manen Amalthea en Adrastea werden respectievelijk in 1892 en 1979 ontdekt en draaien in een baan binnen de baan van Io, een van Jupiters Galileïsche manen.

De James Webb-ruimtetelescoop zal de komende jaren nieuwe informatie over de fascinerende kenmerken van Jupiter blijven ontdekken. Wetenschappers kijken reikhalzend uit naar de toekomstige ontdekkingen die zullen bijdragen aan onze kennis van deze gasreus.

