Onderzoekers ontwikkelen elektrische methode om de elektronenstroom in kwantummaterialen te veranderen

Een team van onderzoekers uit Penn State heeft een belangrijke doorbraak bereikt in kwantummaterialen door een nieuwe elektrische methode te ontwikkelen om de richting van de elektronenstroom te veranderen. Hun methode, die is gedemonstreerd in materialen die het kwantum-abnormale Hall-effect (QAH) vertonen, zou implicaties kunnen hebben voor de ontwikkeling van elektronische apparaten en kwantumcomputers van de volgende generatie.

Het QAH-effect is bijzonder veelbelovend omdat het elektronenstroom langs de randen van materialen mogelijk maakt zonder enig energieverlies. Deze dissipatieloze stroom, ook bekend als chirale randstroom, elimineert terugverstrooiing en beschikt over gekwantiseerde Hall-weerstand en nul longitudinale weerstand.

In deze studie ontwierpen de onderzoekers een QAH-isolator met specifieke eigenschappen die de elektronenstroom optimaliseren. Ze pasten een stroompuls van 5 milliseconden toe op de isolator, waardoor een verandering in het interne magnetisme van het materiaal ontstond en vervolgens de richting van de elektronenstroom veranderde. Dit vermogen om van richting te veranderen is cruciaal voor het maximaliseren van de doorvoer, opslag en terugwinning van informatie in kwantumtechnologieën.

De vorige methode om de richting van de elektronenstroom te veranderen was afhankelijk van externe magneten, maar deze aanpak was niet ideaal voor kleine elektronische apparaten zoals smartphones. De onderzoekers ontdekten een handige elektronische methode waarvoor geen grote magneten nodig zijn. Door de dichtheid van de aangelegde stroom te vergroten en de QAH-isolatorapparaten te verkleinen, bereikten ze een zeer hoge stroomdichtheid, waardoor de magnetisatierichting en de richting van het elektronentransport effectief werden omgeschakeld.

De onderzoekers vergelijken deze verandering van magnetische naar elektrische controle in kwantummaterialen met de overgang in conventionele geheugenopslag van oudere magnetische methoden naar nieuwere elektronische methoden. Ze gaven ook een theoretische interpretatie van hun methode en praktisch bewijs om hun bevindingen te ondersteunen.

Het team werkt momenteel aan manieren om elektronen te pauzeren terwijl ze vooruitgaan, om het systeem effectief aan en uit te zetten. Ook onderzoeken ze methoden om het QAH-effect bij hogere temperaturen aan te tonen.

Dit onderzoek is veelbelovend voor de ontwikkeling van meer geavanceerde elektronische apparaten en de realisatie van het potentieel van quantum computing.

Bron: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Elektrisch schakelen van de randstroomchiraliteit in kwantum-abnormale Hall-isolatoren. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y