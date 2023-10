Nieuwe AI-tool detecteert en classificeert supernova's met automatisering

By

Een nieuwe, volledig geautomatiseerde tool voor kunstmatige intelligentie (AI), de Bright Transient Survey Bot (BTSbot), heeft met succes zijn eerste supernova gedetecteerd, geïdentificeerd en geclassificeerd. BTSbot is ontwikkeld door een internationale samenwerking onder leiding van Northwestern University en heeft het potentieel om het analyse- en classificatieproces van supernova's aanzienlijk te versnellen door menselijke fouten te elimineren.

In de huidige praktijk werken mensen samen met robotsystemen om supernova's te detecteren en analyseren. Het BTSbot-team schatte dat mensen de afgelopen zes jaar ongeveer 2,200 uur hebben besteed aan het visueel inspecteren en classificeren van supernovakandidaten. Door het proces te automatiseren, maakt BTSbot waardevolle tijd vrij voor onderzoekers om zich op andere taken te concentreren en het tempo van ontdekkingen te versnellen.

De robots en AI-algoritmen van het BTSbot-systeem observeerden, identificeerden en communiceerden met een andere telescoop om de ontdekking van een supernova te bevestigen, wat een belangrijke mijlpaal markeerde. De volgende stap is het verfijnen van de modellen, waardoor de robots specifieke subtypes van stellaire explosies kunnen isoleren. Door mensen uit de kringloop te verwijderen, krijgt het onderzoeksteam meer tijd om hun waarnemingen te analyseren en nieuwe hypothesen te ontwikkelen.

Om de AI-tool te ontwikkelen heeft het team een ​​machine learning-algoritme getraind met behulp van meer dan 1.4 miljoen historische beelden uit bijna 16,000 bronnen, waaronder bevestigde supernova's en andere astronomische verschijnselen. De BTSbot werd vervolgens op de proef gesteld met een onlangs ontdekte supernovakandidaat, die met succes werd geïdentificeerd en geverifieerd. Toen eenmaal was vastgesteld dat de kandidaat een Type Ia-supernova was, deelde het geautomatiseerde systeem de ontdekking met de astronomische gemeenschap.

Deze doorbraak in het automatiseren van de detectie en classificatie van supernova's heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in het vakgebied van de astronomie door het tempo van ontdekking en analyse snel te versnellen. Door gebruik te maken van AI-technologie kunnen onderzoekers zich concentreren op het interpreteren van de gegevens en het ontwikkelen van nieuwe theorieën over de oorsprong van deze kosmische explosies.

Bronnen: Northwestern Universiteit

Definities:

Supernova: Een supernova is een krachtige explosie die plaatsvindt aan het einde van de levenscyclus van een massieve ster, waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt.

Automatisering: het gebruik van machines of software om taken uit te voeren zonder menselijke tussenkomst.

Machine Learning: een subset van kunstmatige intelligentie waarmee systemen van gegevens kunnen leren en hun prestaties kunnen verbeteren zonder expliciet te worden geprogrammeerd.