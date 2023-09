Astronaut Frank Rubio breekt record voor langste ruimtereis van een Amerikaan

Astronaut Frank Rubio, geboren in Miami, staat op het punt een belangrijke mijlpaal te bereiken door de Amerikaanse astronaut te worden met de langste ruimtereis uit de geschiedenis. Nadat hij in 2019 afstudeerde aan het NASA-astronautenprogramma, begon Rubio op 21 september 2022 aan zijn eerste ruimtereis. Vanaf donderdag zal hij een opmerkelijke 371 dagen in de ruimte hebben doorgebracht, waarmee hij het vorige record van 355 dagen van Mark Vande Hei overtreft. . Rubio's expeditie was een mix van uitdagingen en beloningen, met emotionele momenten en geweldige professionele prestaties.

In een interview vanuit het Internationale Ruimtestation sprak Rubio zijn dankbaarheid uit voor het vertegenwoordigen van zijn kantoor en team in deze monumentale missie. Hij erkende de moeilijkheid van de reis, maar benadrukte ook de vervulling en de eer die het hem bracht. Rubio's oorspronkelijke verwachting was een missie van zes maanden, maar door een koelvloeistoflek in het ruimtevaartuig waarin hij zich bevond, werd een normale terugkeer naar de aarde onmogelijk. Als gevolg hiervan heeft de Russische ruimtevaartorganisatie een onbemand ruimtevaartuig gestuurd om Rubio en de twee kosmonauten waarmee hij het ruimtestation deelt, op te halen.

Tijdens de missie gebruikte Rubio verschillende coping-mechanismen, waaronder positief blijven, verbonden blijven met dierbaren thuis en vertrouwen op de steun van zijn team. Ondanks de uitdagingen waarmee je te maken krijgt, gelooft Rubio dat zodra je je inzet voor een missie en de intensieve training van twee jaar hebt gevolgd, een gevoel van plicht en verantwoordelijkheid de overhand krijgt.

Voordat Rubio astronaut werd, diende hij als luitenant-kolonel in het Amerikaanse leger en deed hij waardevolle ervaring op als gevechtssoldaat en piloot. Daarnaast heeft hij een doctoraat in de geneeskunde en is hij gecertificeerd als huisarts en vluchtchirurg.

Vooruitkijkend op zijn terugkeer naar de aarde erkende Rubio dat het enige tijd zou duren voordat zijn lichaam zich aan de zwaartekracht zou aanpassen. Het kan twee tot zes maanden duren voordat hij weer normaal mobiel is en zijn gewicht weer comfortabel kan dragen.

Rubio's meest verwachte momenten bij zijn terugkeer draaien om de hereniging met zijn familie, het genieten van de rust van zijn achtertuin en het genieten van een frisse salade. Zijn opmerkelijke reis dient als inspiratie voor toekomstige ruimtereizigers en benadrukt de toewijding en offers die astronauten hebben gebracht voor de vooruitgang van wetenschap en onderzoek.

