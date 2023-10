Wetenschappers ontdekken potentieel moddermeer op Mars

Wetenschappers hebben bewijs gevonden van wat volgens hen ooit een moddermeer op Mars was, wat waardevolle aanwijzingen zou kunnen opleveren bij de zoektocht naar tekenen van vorig leven op de planeet. De studie concentreerde zich op Hydraotes Chaos, een gebied met chaos op Mars dat bestaat uit bergen, kraters en valleien. Onderzoekers analyseerden beelden gemaakt door NASA's Mars Reconnaissance Orbiter en identificeerden een vlak gebied binnen Hydraotes Chaos dat tekenen vertoonde van sediment en modder die van onder het oppervlak opborrelden.

De studie suggereert dat ongeveer 3.4 miljard jaar geleden een systeem van aquifers in Hydraotes Chaos kapot ging, wat leidde tot enorme overstromingen die grote hoeveelheden sediment op het oppervlak afzetten. Dit sediment zou, als het nauwkeurig wordt onderzocht, mogelijk biosignaturen van vorig leven op Mars kunnen bevatten. De onderzoekers denken dat het sediment in het moddermeer ongeveer 1.1 miljard jaar geleden is gevormd, lang nadat het grondwater van Mars waarschijnlijk was verdwenen en de planeet onherbergzaam was geworden.

In de toekomst hopen wetenschappers het oude moddermeer verder te onderzoeken om vast te stellen wanneer Mars mogelijk bewoonbaar was en mogelijk leven herbergde. NASA's Ames Research Center ontwikkelt een instrument genaamd EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), dat zou kunnen worden gebruikt om gesteenten te testen op biomarkers, met name lipiden. Er zijn overwegingen om EXCALIBR mee te nemen op een toekomstige NASA-missie naar de maan of Mars, waarbij Hydraotes Chaos een potentiële landingsplaats voor dit instrument zou kunnen zijn.

Dit onderzoek werpt nieuw licht op de mogelijkheid dat Mars ooit leven herbergde en benadrukt het belang van verdere verkenning en analyse van het terrein van Mars. Het biedt opwindende perspectieven voor toekomstige missies die de mysteries van Mars en mogelijke tekenen van vorig leven willen blootleggen.

Bron: Nature Scientific Reports