Nieuw AI-systeem kan supernovae detecteren en classificeren

Een nieuw AI-systeem, bekend als de Bright Transient Survey Bot (BTSbot), is ontwikkeld door onderzoekers van de Northwestern University en andere instellingen. Dit AI-systeem is in staat autonoom supernova’s te detecteren en te classificeren, een van de meest fascinerende astronomische verschijnselen.

Traditioneel is het vinden van supernova's een arbeidsintensieve taak waarbij handmatig door enorme databases moet worden gezocht. De afgelopen zes jaar hebben mensen meer dan 2,000 uur besteed aan het controleren van gegevens die zijn verzameld door gespecialiseerde supernovajagers. Dit tijdrovende proces zou productiever kunnen worden ingezet.

BTSbot is ontworpen om door enorme databases te kruipen en heldere lichtpunten te identificeren die supernova's vertegenwoordigen. Het is in staat om gegevens verzameld door de Zwicky Transient Facility (ZTF) en andere supernovajagers in realtime te analyseren.

Wanneer BTSbot een potentiële supernova detecteert, probeert het het bestaan ​​ervan te bevestigen en verzamelt het aanvullende gegevens met behulp van geautomatiseerde programma's, zoals de SED Machine-robottelescoop van het Palomar-observatorium. De verzamelde gegevens worden vervolgens doorgegeven aan een ander programma genaamd SNIascore, dat gespecialiseerd is in het bepalen van het type supernova op basis van spectrale analyse.

De samenwerking tussen BTSbot, de SED Machine en SNIascore resulteerde in de succesvolle vaststelling dat een supernova, bekend als SN2023tyk, een Type Ia-supernova was. Dit type treedt op wanneer een binaire partner volledig explodeert. De onderzoekers waren tevreden over de nauwkeurigheid en snelheid van het werk van BTSbot.

Hoewel het nog in de kinderschoenen staat voor geautomatiseerde, door AI ondersteunde astronomie, is de potentiële impact veelbelovend. De mogelijkheid om een ​​aanzienlijke hoeveelheid tijd te besparen voor studenten en professoren die betrokken zijn bij supernova-onderzoek is een waardig doel. Naarmate BTSbot meer geïntegreerd raakt in de astronomische gemeenschap, wordt er groot uitgekeken naar de ontdekkingen die het kan ontdekken met een grotere gegevensinvoer.

Noordwestelijke Universiteit

