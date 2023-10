Een innovatieve doorbraak: programmeerbare glasvezel opent nieuwe mogelijkheden in textiel

Een baanbrekende ontwikkeling door een team van MIT, FibeRobo, heeft een programmeerbare vezel geïntroduceerd die een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de textielindustrie. Deze vezel, een zogenaamde thermisch geactiveerde vloeibare kristalelastomeer (LCE) vezel, heeft het potentieel om stille en responsieve interacties mogelijk te maken met vormveranderende interfaces ingebed in textiel.

In tegenstelling tot eerdere vormveranderende vezels heeft FibeRobo geen ingebouwde sensoren of complexe componenten nodig. In plaats daarvan trekt het samen als reactie op een temperatuurstijging en keert het zichzelf om wanneer de temperatuur daalt. Deze unieke functionaliteit kan worden bereikt door de vezel te koppelen aan een geleidende draad, waardoor digitale controle over de vorm van een textiel mogelijk wordt door de toepassing van elektrische stroom.

De ontwikkeling van FibeRobo richt zich op de beperkingen van de huidige vormveranderende vezels, die voornamelijk beperkt zijn tot experimentele omgevingen. Bestaande vezels kunnen bijvoorbeeld al na een paar handelingen niet meer functioneren, hebben een beperkt samentrekkingsvermogen en missen het vermogen om zichzelf om te keren. Andere alternatieven, zoals pneumatisch aangedreven apparaten, vereisen het gebruik van luchtcompressoren.

De MIT-onderzoekers gebruikten een vloeibaar-kristal-elastomeer, dat bestaat uit moleculen die als vloeistoffen stromen, maar zich opstapelen in periodieke kristalarrangementen. Door deze kristalstructuren in een elastisch netwerk te integreren, konden ze een vezel creëren die samentrekt bij verhitting en zich weer uitstrekt tot de oorspronkelijke lengte bij afkoeling.

Cruciaal was dat de onderzoekers de eigenschappen van de vezel, zoals de dikte en de temperatuur waarbij deze in werking trad, nauwkeurig konden controleren door middel van een zorgvuldig ontworpen combinatie van chemicaliën. Deze baanbrekende bereidingswijze maakt de productie mogelijk van LCE-vezels die geschikt zijn voor draagbare stoffen en veilig zijn voor de menselijke huid, een mijlpaal die met eerdere LCE-vezels niet mogelijk was.

Om fabricage-uitdagingen te overwinnen, ontwikkelde het team een ​​machine met 3D-geprinte en lasergesneden onderdelen, samen met basiselektronica. Het proces omvat het verwarmen van de LCE-hars, het extruderen ervan door een mondstuk, het uitharden met UV-stralen, het coaten met olie en uiteindelijk het benutten van poeder om de integratie ervan in textielproductiemachines te vergemakkelijken. Opmerkelijk genoeg duurt dit hele proces slechts één dag en levert het ongeveer één kilometer bruikbare vezels op.

FibeRobo demonstreert niet alleen het potentieel voor wijdverbreide toepassingen in de textielindustrie, maar biedt ook voordelen op het gebied van betaalbaarheid. De vezel kan worden geproduceerd voor slechts 20 cent per meter, waardoor hij ongeveer 60 keer goedkoper is dan in de handel verkrijgbare vormveranderende vezels.

Deze baanbrekende technologie heeft zijn potentieel al laten zien door de creatie van een compressiejack voor een hond genaamd Professor. Door een Bluetooth-signaal van een smartphone te ontvangen, kan de jas de hond ‘knuffelen’, wat comfort biedt en verlatingsangst verlicht.

De implicaties van FibeRobo reiken verder dan textiel, waarbij onderzoekers het gebruik ervan op verschillende andere gebieden overwegen, van robotica tot gezondheidszorg. Met zijn stille en responsieve karakter ontsluit deze programmeerbare vezel een nieuw rijk aan mogelijkheden, waardoor de manier waarop we omgaan met alledaagse voorwerpen transformeert.

FAQ:

Vraag: Wat is FiberRobo?

A: FibeRobo is een programmeerbare vezel ontwikkeld door een interdisciplinair MIT-team dat samentrekt als reactie op een temperatuurstijging en zichzelf omkeert wanneer de temperatuur daalt.

Vraag: Waarin verschilt FibeRobo van eerdere vormveranderende vezels?

A: FibeRobo vereist geen ingebouwde sensoren of complexe componenten. Het kan elektrisch worden bediend met behulp van een geleidende draad, waardoor digitale controle over de vorm van een textiel ontstaat.

Vraag: Wat zijn de voordelen van FibeRobo ten opzichte van bestaande alternatieven?

A: FibeRobo pakt de beperkingen van de huidige vormveranderende vezels aan door aanzienlijke contractiemogelijkheden, zelfomkeerbaarheid en stille werking te bieden. Het is ook goedkoper: slechts 20 cent per meter.

Vraag: Wat zijn de mogelijke toepassingen van FiberRobo?

A: FibeRobo heeft gevolgen voor textiel, robotica, gezondheidszorg en daarbuiten. Het kan worden gebruikt om interactieve en adaptieve objecten te creëren, waardoor gebruikerservaringen in verschillende domeinen worden verbeterd.