Spannende fossiele vondsten werpen nieuw licht op het leven in het late Krijt in Argentinië

Nieuw onderzoek gepresenteerd op de GSA Connects 2023-bijeenkomst van de Geological Society of America door paleontoloog Matthew Lamanna heeft spannende fossiele ontdekkingen onthuld uit de Cañadón Tomás-steengroeve in de Argentijnse regio Patagonië. De bevindingen bieden waardevolle inzichten in het leven aan het einde van het Krijt, net voordat de niet-aviaire dinosauriërs uitstierven.

Lamanna benadrukt het belang van het begrijpen van de biodiversiteit, evolutie en paleobiogeografie van dinosauriërs en andere continentale gewervelde dieren op het zuidelijk halfrond tijdens het Late Krijt. De fossielenlocatie in Argentinië helpt de leemten in onze kennis over deze dieren in de regio op te vullen.

De Cañadón Tomás-site werd aanvankelijk ontdekt in 2020 tijdens een paleontologisch impactonderzoek uitgevoerd door Museo de La Plata. De studie bracht dinosaurusfossielen aan het licht, waaronder botten van grote eendensnaveldinosaurussen, de hadrosauriërs. Bij verdere opgravingen zijn talloze botten van hadrosauriërs van verschillende grootte aan het licht gekomen, wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van een sociale groep of zelfs een kudde verwante individuen.

Naast fossielen van hadrosaurussen ontdekte het team ook overblijfselen van roofzuchtige dinosaurussen, zoals een tand en een klauw. Bovendien leverde de locatie zeldzame gewervelde dieren met een klein lichaam op, waaronder de eerste Krijt-slang gevonden in het Golfo San Jorge-bekken en de bovenkaak van een reigitheriid, een klein zoogdier.

De ontdekking van de kaak van zoogdieren is bijzonder belangrijk, omdat het begrijpen van het leven van zoogdieren tijdens het Krijt van cruciaal belang is voor het begrijpen van het volledige beeld van het uitsterven van niet-aviaire dinosauriërs en de daaropvolgende uitbreiding van zoogdieren. Volgens Lamanna is de kaak van een zoogdier een van de beste fossielen in zijn soort die ooit zijn ontdekt.

Ondanks dat het onderzoek en de opgravingen zich nog in de voorbereidende fase bevinden, is de Cañadón Tomás-site al veelbelovend gebleken. Er worden steeds meer materialen ontdekt, wat aangeeft dat er nog veel werk aan de winkel is en dat er nog veel meer fossielen te ontdekken zijn op deze plek.

Over het geheel genomen dragen deze opwindende fossiele vondsten in Argentinië bij aan ons begrip van het leven in het late Krijt op het zuidelijk halfrond en werpen ze een nieuw licht op de biodiversiteit en evolutie van dinosauriërs en andere gewervelde dieren tijdens deze periode.

Bronnen:

– Woordenlijst: [Krijt](https://en.wikipedia.org/wiki/Krijt)

– Bron: – citeer artikel