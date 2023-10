Een nieuwe set monitoring CubeSats gebruikt vleugels in plaats van voortstuwingssystemen

By

CubeSats, kleine satellieten die worden gebruikt voor het op afstand monitoren van de aarde, worden steeds gebruikelijker en worden nu uitgerust met verschillende voortstuwingssystemen. Een nieuwe reeks monitoring CubeSats, ontwikkeld door het Spaanse Instituut voor Lucht- en Ruimtevaarttechnologie (INTA), genaamd de Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER), hanteert echter een unieke aanpak: ze gebruiken vleugels in plaats van traditionele voortstuwingssystemen.

De ANSER CubeSats zijn ontworpen om reservoirs en meren in Iberia, het Europese schiereiland waar Spanje deel van uitmaakt, te monitoren. Interessant genoeg is de naam van de satelliet afgeleid van het Spaanse woord voor wilde gans, een dier dat bekend staat om zijn vermogen om in formatie te vliegen.

De vleugels van de ANSER CubeSats zullen uitklappen nadat ze zijn gelanceerd en zullen ongeveer 10 km van elkaar verwijderd zijn. Ondanks hun nabijheid zullen de CubeSats op een hoogte van 500 km boven de grond cirkelen. De vleugels gebruiken de kleine hoeveelheid atmosfeer die op deze hoogte aanwezig is om sleep- en hefkrachten te genereren, waardoor de CubeSats in de gewenste positie kunnen manoeuvreren.

Eenmaal in een baan om de aarde zullen de ANSER CubeSats hun hyperspectrale beeldsensoren gebruiken om beelden met hoge resolutie van meren en reservoirs vast te leggen. Met deze beelden kunnen ze de waterstanden monitoren en potentiële gevaren zoals algenbloei identificeren. Met hun relatief lage kosten bieden de CubeSats een betaalbare oplossing voor het monitoren van waterlichamen.

Hoewel dit passieve voortstuwingssysteem de levensduur van de missie verkort, zien de ontwikkelaars van de ANSER CubeSats het als een kans om in de toekomst verbeterde versies te lanceren. Naarmate de hardwaremogelijkheden zich blijven ontwikkelen en de lanceringskosten dalen, zijn ze van plan om elke 2-3 jaar nieuwe CubeSats te lanceren naarmate de oudere verdwijnen.

Momenteel is de lancering van de ANSER CubeSats opgeschort omdat de Vega-vlucht VV23 controles ondergaat na een geschrapte lancering. Updates over een nieuwe lanceringsdatum moeten nog worden aangekondigd. Hopelijk zullen de ANSER CubeSats binnenkort gaan vliegen en de effectiviteit van vleugels als middel voor satellietaandrijving demonstreren.

