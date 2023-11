Zombiester zendt signalen van leven: een vreemd fenomeen onthuld

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan toen ze een verre ster observeerden die uit de dood leek op te rijzen en ‘tekenen van leven’ uitzond in de vorm van energetische uitbarstingen. Deze buitengewone gebeurtenis markeert de eerste keer dat een dergelijk fenomeen is waargenomen en roept intrigerende vragen op over de aard van stellaire lijken.

De opmerkelijke wederopstanding van de zombiester werd voor het eerst ontdekt in september 2022 toen wetenschappers gegevens doorzochten die waren verzameld in een faciliteit in Californië. Later in december merkten onderzoekers een intense uitbarsting van helderheid van de ster op, die leek op een explosie die snel verdween. Verbazingwekkend genoeg bleven de uitbarstingen enkele maanden aanhouden en straalden ze met dezelfde intensiteit als de oorspronkelijke explosie van de ster, zelfs na 100 dagen.

Deze mysterieuze en extreme explosies zijn, zo denken wetenschappers nu, afkomstig van de overblijfselen van de ster zelf. Na zijn dood kan een ster een zwart gat of neutronenster achterlaten, die nog steeds activiteit vertoont. Er wordt aangenomen dat de krachtige fakkels waarvan we getuige zijn, uit deze stellaire lijken voortkomen.

De betekenis van deze ontdekking kan niet genoeg worden benadrukt. Anna YQ Ho, assistent-professor in de astronomie, legt uit: “Hiermee wordt een einde gemaakt aan jarenlange discussies over de oorzaken van dit soort explosies en wordt een ongewoon directe methode onthuld om de activiteit van stellaire lijken te bestuderen.” De unieke eigenschappen van deze uitbarstingen dagen conventionele verklaringen uit, waardoor onderzoekers onder de indruk zijn van dit voorheen ongeziene fenomeen in de astronomie.

Om de geldigheid van hun bevindingen te garanderen, hebben wetenschappers de gegevens grondig onderzocht en de steun ingeroepen van meer dan 70 co-auteurs en 15 telescopen. Er werd waargenomen dat het pulserende gedrag van de ster zich minstens veertien keer herhaalde binnen een tijdsbestek van 14 dagen, wat erop wijst dat er mogelijk nog meer gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Dit baanbrekende onderzoek is gedocumenteerd in een onlangs gepubliceerd artikel met de titel 'Minutes-duration Optical Flares with Supernova Luminosities' in het gewaardeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ondanks deze aanzienlijke vooruitgang streven wetenschappers er nog steeds naar om de onderliggende processen te begrijpen die ervoor zorgen dat een dode ster zich op zo’n buitengewone manier blijft gedragen.

Verdere inzichten in het gedrag van zombiesterren houden de belofte in dat ze de mysteries van het universum zullen ontrafelen en licht zullen werpen op de ingewikkelde werking van de evolutie van sterren. De studie van deze nieuw gevormde lijken kan waardevolle informatie opleveren over hun eigenschappen en de buitengewone verschijnselen die ze vertonen.

FAQ

Wat is een zombiester?

Een zombiester verwijst naar een ster die is gestorven maar nog steeds tekenen van activiteit vertoont, zoals het uitzenden van lichtflitsen.

Wat veroorzaakt de heldere uitbarstingen die worden waargenomen in zombiesterren?

Wetenschappers geloven dat deze heldere uitbarstingen afkomstig zijn van het lijk van de ster zelf, dat de vorm zou kunnen hebben van een zwart gat of een neutronenster.

Wat is de betekenis van deze ontdekking?

Deze ontdekking maakt een einde aan jarenlang wetenschappelijk debat over de aard van de explosieve activiteit die wordt waargenomen in zombiesterren en biedt een unieke kans om het gedrag van stellaire lijken te bestuderen.

Hoe bevestigden wetenschappers de geldigheid van hun bevindingen?

Wetenschappers hebben de gegevens nauwgezet geanalyseerd en samengewerkt met talrijke experts, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van meerdere telescopen om het optreden en de herhaalbaarheid van de uitbarstingen te bevestigen.

Wat zijn de volgende stappen bij het bestuderen van zombiesterren?

Wetenschappers zetten hun onderzoek voort om de onderliggende mechanismen te begrijpen die het ongewone gedrag van dode sterren aandrijven en hun vermogen om zulke intense lichtflitsen uit te zenden.