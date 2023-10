Nieuwe manieren om voedselresten te gebruiken: een duurzame aanpak

Europese wetenschappers hebben, samen met bedrijven en clusters, een baanbrekend beslissingsondersteunend instrument ontwikkeld dat gericht is op het identificeren en maximaliseren van het potentieel van residuen uit de voedselproductie. Deze innovatieve software houdt niet alleen rekening met technische aspecten, maar houdt ook rekening met economische en duurzame factoren, waardoor het besluitvormingsproces in de agrovoedingsindustrie radicaal verandert.

Elk jaar gaan miljoenen tonnen voedsel verloren, waarbij groenten en fruit verantwoordelijk zijn voor 45% van dit verlies. Meestal belanden deze resten op stortplaatsen of worden ze hergebruikt als veevoer. Wat velen zich echter niet realiseren is dat deze bijproducten waardevolle industriële verbindingen bevatten die kunnen worden gewonnen en beter kunnen worden gebruikt.

In het Europese onderzoeksproject Model2Bio zijn wetenschappers, bedrijven en clusters samengekomen om een ​​prototype te ontwikkelen voor een beslissingsondersteunend instrument. Door gebruik te maken van geavanceerde wiskundige modellen kan dit instrument drie cruciale vragen beantwoorden: wat kan er uit een residu worden gegenereerd, hoe kan het op de meest economische manier worden gegenereerd, en wat zijn de ecologische en sociale gevolgen van de voorgestelde recyclingroutes?

Gewapend met deze informatie kan de tool aanbevelingen doen over de meest duurzame en kosteneffectieve opties voor het terugwinnen van materialen, chemicaliën of energie uit resten van de voedselproductie. Dit opent een wereld van mogelijkheden voor agrifoodbedrijven, afvalbeheerbedrijven en bio-industrieën.

Tamara Fernández Arévalo, onderzoeker bij het non-profit technologiecentrum Ceit in Spanje en coördinator van het Model2Bio-project, benadrukt het belang van de tool: “Bedrijven hebben vaak geen kennis over hoe ze hun residuen moeten beheren, naast het gebruik ervan als veevoer. We willen de verschillende manieren laten zien waarop deze reststromen kunnen worden gevaloriseerd, zoals het opwekken van energie uit biogas of het creëren van producten met toegevoegde waarde.”

Nu de mondiale trend verschuift naar de consumptie van minder dierlijke producten, worden alternatieve opties voor landbouwvoedselresten steeds noodzakelijker. In plaats van kaaswei als veevoer te gebruiken, kunnen er bijvoorbeeld eiwitten uit worden gewonnen als aanvulling op niet-dierlijke alternatieven. Het resterende sap uit dit proces, dat rijk is aan suiker, kan worden gefermenteerd met micro-organismen. In aanwezigheid van zuurstof produceren deze micro-organismen oliën die lijken op palmolie. Bij gebrek aan zuurstof ontstaan ​​organische zuren, die gebruikt kunnen worden voor de productie van bioplastics.

Het beslissingsondersteunende instrument speelt een cruciale rol bij het bepalen van het economisch meest haalbare en milieuvriendelijke proces dat moet worden gevolgd. Door dit te doen, wordt het mogelijk producten te genereren waarvan de productie en logistiek aansluiten bij hun marktwaarde, terwijl hun ecologische voetafdruk wordt beperkt.

In een wereld waar duurzaamheid voorop staat, betekent de ontwikkeling van dit beslissingsondersteunende instrument een belangrijke stap voorwaarts in het terugdringen van voedselverspilling en het creëren van een meer circulaire economie.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het beslissingsondersteunende instrument dat door Europese wetenschappers is ontwikkeld?

Het beslissingsondersteunende instrument heeft tot doel het potentieel van voedselproductieresiduen te identificeren en te maximaliseren door rekening te houden met technische, economische en duurzame factoren. Het geeft aanbevelingen over hoe materialen, chemicaliën of energie uit deze residuen op de meest kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier kunnen worden teruggewonnen.

Waarom is het belangrijk om innovatieve manieren te vinden om voedselresten te benutten?

Het vinden van innovatieve manieren om voedselresten te gebruiken is van cruciaal belang omdat het afval vermindert en de waarde van deze bijproducten maximaliseert. In plaats van te worden weggegooid of als veevoer te worden gebruikt, kunnen deze residuen worden omgezet in waardevolle industriële verbindingen, wat bijdraagt ​​aan een duurzamere en circulaire economie.

Wat zijn enkele voorbeelden van alternatieve toepassingen voor residuen uit de landbouwsector?

Een voorbeeld van een alternatief gebruik van agrofoodresten is het extraheren van eiwitten uit kaaswei als aanvulling op niet-dierlijke alternatieven. Het resterende sap uit dit proces kan worden gefermenteerd met micro-organismen, wat resulteert in de productie van oliën die lijken op palmolie in aanwezigheid van zuurstof. Bij gebrek aan zuurstof ontstaan ​​organische zuren, die onder meer kunnen worden gebruikt voor de productie van bioplastics.

Welke voordelen heeft het beslissingsondersteunende instrument voor bedrijven in de agrifoodsector?

Het beslissingsondersteunende instrument biedt agrofoodbedrijven waardevolle informatie over hoe ze hun reststromen effectiever kunnen beheren. Het presenteert alternatieve manieren om deze reststromen te valoriseren, zoals het opwekken van energie uit biogas of het produceren van producten met toegevoegde waarde. Door deze duurzame praktijken te omarmen, kunnen bedrijven hun afval verminderen, hun ecologische voetafdruk vergroten en mogelijk nieuwe inkomstenbronnen ontdekken.